El Pleno de la Cámara de Diputados recibirá este jueves 29 de octubre al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien informará sobre el avance de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

La presentación se realizará en cumplimiento de la Ley N.° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, durante la sesión de la Junta de Portavoces.

Para la exposición del titular del Ambiente y el debate posterior se acordó un tiempo total de una hora, que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios

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Agenda legislativa y nuevas comisiones

En la misma sesión, la Junta de Portavoces acordó que pase al Pleno el proyecto de resolución legislativa que aprueba la Agenda Legislativa.

Asimismo, incorporó a la agenda cinco mociones de orden del día: dos que proponen la conformación de comisiones investigadoras y tres que plantean la creación de comisiones especiales.

Entre las iniciativas figura la moción 645, presentada por el grupo parlamentario Cívico Obras, que propone crear una comisión investigadora para esclarecer el proceso de adquisición de 12 aeronaves F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú, valorizadas en US$ 1.500 millones.

La investigación abarcaría todas las etapas del proceso, desde los antecedentes, estudios y requerimientos hasta la contratación, el financiamiento, la ejecución, la entrega y el sostenimiento de las aeronaves.

También figura la moción 677, presentada por los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Renovación Popular, que plantea crear una comisión especial multipartidaria para realizar el seguimiento de los fideicomisos y proyectos de inversión en la Amazonía peruana.