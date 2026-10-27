La Junta de Portavoces también acordó enviar al Pleno cinco mociones para crear comisiones investigadoras y especiales, incluida una propuesta de seguimiento a los fideicomisos y proyectos de inversión en la Amazonía. Foto: Congreso
La Junta de Portavoces también acordó enviar al Pleno cinco mociones para crear comisiones investigadoras y especiales, incluida una propuesta de seguimiento a los fideicomisos y proyectos de inversión en la Amazonía. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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El Pleno de la Cámara de Diputados recibirá este jueves 29 de octubre al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien informará sobre el avance de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

Para la exposición del titular del Ambiente y el debate posterior se acordó un tiempo total de una hora, que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios

Agenda legislativa y nuevas comisiones

En la misma sesión, la Junta de Portavoces acordó que pase al Pleno el proyecto de resolución legislativa que aprueba la Agenda Legislativa.

Asimismo, incorporó a la agenda cinco mociones de orden del día: dos que proponen la conformación de comisiones investigadoras y tres que plantean la creación de comisiones especiales.

También figura la moción 677, presentada por los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Renovación Popular, que plantea crear una comisión especial multipartidaria para realizar el

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