Daniel Barragán es el vocero y senador de la bancada Obras. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán es el vocero y senador de la bancada Obras. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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tras su renuncia a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno.

pero cualquier incorporación deberá ser evaluada por el partido.

Sobre el eventual ingreso de Gavidia a la bancada de Obras, aclaró que no hay una decisión tomada y que deben analizarse las circunstancias políticas.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias”, indicó en declaraciones a la prensa.

Barragán evitó confirmar si existen conversaciones formales con Gavidia y precisó que corresponde al propio legislador decidir si busca una nueva agrupación.

(el cual reúne a legisladores que no pertenecen a ninguna bancada) o, por única vez, incorporarse a un grupo parlamentario ya constituido.

Los congresistas que integren el Grupo Mixto no podrán pertenecer a la Junta de Portavoces y, además, no podrán contar con personal ni oficina propia.

Por otro lado, la normativa también precisa que durante el periodo legislativo no se pueden crear nuevas bancadas. En tanto, los grupos parlamentarios se conforman únicamente con las organizaciones políticas que fueron elegidas en las Elecciones Generales.

El senador evitó confirmar si existen conversaciones formales con Gavidia. Foto: Panamericana
El senador evitó confirmar si existen conversaciones formales con Gavidia. Foto: Panamericana

Cómo se recuerda, Jorge Gavidia renunció al Partido del Buen Gobierno por diferencias doctrinarias con su bancada. Señaló que intentó conciliar posiciones, pero la votación sobre la delegación de facultades le hizo concluir que no era posible.

“Sí es doctrinaria general (las divergencias). Desde que entré al partido comenté mi posición. (…) Cuando fui convocado hice presente mi posición diferente. Incluso, también al ser convocado para participar como candidato al Senado. (...) Pero ya estando dentro del partido, expuse siempre mi posición y traté de conciliar, pero ya era inevitable, con lo de las facultades me di cuenta que era imposible, aparte de otras cosas internas que limitaban totalmente mi accionar”, indicó en RPP.

Gavidia indicó que buscaba impulsar iniciativas de desarrollo rural vinculadas con la agricultura, la ganadería, la transferencia tecnológica y las bioindustrias.

Sin embargo, aseguró que las restricciones dentro de la bancada y las diferencias políticas lo llevaron a votar de manera distinta sobre la delegación de facultades.

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