El diputado Raúl Camargo Porta, junto a colegas de la bancada OBRAS, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2028 o hasta que entre en vigencia la Ley MAPE.

Según el PL 692-2026-2031-CD remitida a la cámara baja, el REINFO debe ampliarse hasta 2028 o hasta que esté lista la Ley MAPE y su reglamento, “lo que ocurra primero”.

“La entrada en vigor de la Ley MAPE determina, de pleno derecho, la conclusión de la prórroga establecida en el párrafo precedente y la sujeción de los procedimientos de formalización en trámite al nuevo régimen, conforme a las disposiciones transitorias que dicha ley establezca”, reza el documento.

¿Qué pasaría con mineros en el Reinfo?

La iniciativa establece que los procedimientos de formalización minera en trámite podrán seguir durante el periodo de ampliación.

De esa manera, las inscripciones en el Reinfo no perderían vigencia por el vencimiento del plazo general de formalización, siempre y cuando los titulares tengan los requisitos y obligaciones que manda la normativa vigente.

No obstante, la ampliación impide que se abran nuevas inscripciones o que se reincorporen automáticamente los operadores excluidos, ni levantar suspensiones previamente impuestas.

El PL busca que el Ministerio de Energía y Minas informe semestralmente ante el Congreso sobre los avances de formalización, dificultades y medidas aplicadas , y que coordine con gobiernos regionales para simplificar procedimientos, brindar asistencia técnica y ampliar la supervisión ambiental y social.

Gobierno insiste en que el fin del Reinfo será el 31 de diciembre de este año. Foto: difusión

Ley MAPE a la espera

La propuesta llega poco después de que el Gobierno de Keiko Fujimori presentara ante la Cámara de Diputados su proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Desde el Ejecutivo han reiterado que depende del Congreso ponerle fin al Reinfo hasta el 31 de diciembre de este año, para que luego entre en vigencia un régimen de consolidación del 1 de enero del 2027 hasta el 30 de junio del 2028.

“Yo creo que un año y medio, si tenemos el proceso bien simplificado, es más que suficiente para poder formalizar al resto que está quedando (...) Finalmente, es decisión del Congreso”, dijo el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.