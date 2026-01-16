Fernando Rospigliosi, vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, es objeto de críticas por parte de un sector del Legislativo, por lo que se está buscando firmas para impulsar una moción de censura debido a su rol en la ley de lesa humanidad y presunta “presión” sobre jueces.

Vale añadir que la Ley 32107, aprobada por este Congreso, prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio del 2002, por lo que nadie será procesado, sancionado ni condenado por crímenes en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Al respecto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) anunció que está recogiendo firmas para una moción de censura contra Rospigliosi Capurro, a quien sindica de emplear su cargo en el Congreso “para amedrentar jueces” y no respetar su autonomía.

“La actuación de Fernando Rospigliosi viola la autonomía del Poder Judicial y el principio de separación de poderes”, alega Luque, en referencia a una columna del legislador de Fuerza Popular, en la que identifica a tres magistrados que deben resolver el caso de la masacre de Cayara (Ayacucho), y asegura que de no respetar la ley de lesa humanidad, “estarían cometiendo un delito” y “enviados a prisión”.

Congreso también aprobó ley que otorga amnistía para militares y policías acusados por delitos cometidos durante la época del terrorismo. Foto: ANDINA.

Rospigliosi responde: “¡Hay que barrerlos!"

A través de X, Fernando Rospigliosi señaló que la “mafia caviar mueve todos sus tentáculos para atacarme”, debido a que está denunciando su “ilegal control sobre el sistema judicial”.

“¡Hay que barrerlos! ¡Soluciones radicales", argumentó tras difundir un comunicado del Colegio de Abogados de Lima que rechazaba los actos de intromisión del presidente encargado del Congreso en casos judiciales.

Según el legislador fujimorista, el Poder Judicial “no aplica las leyes que no le gustan”, y debería regirse por las normas que aprueba el Congreso y el Gobierno promulga.

“Así funciona la división de poderes. Hay que barrer el Poder Judicial”, insistió.