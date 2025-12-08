TC declara infundadas demandas contra ley que precisa delitos de lesa humanidad. Foto: Andina.
, debido a la Ley 32107, la cual define cómo se aplican los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú.

, según la sentencia de los expedientes 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC.

Como resultado de dicha votación, la Ley 32107 continúa vigente tal como fue aprobada por el Congreso de la República.

LEA TAMBIÉN: Corte IDH requiere al Perú suspender trámite de ley que limita alcance de delitos de lesa

Los magistrados, Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández, respaldaron la constitucionalidad de la norma. En tanto Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo votaron por su inconstitucionalidad.

Cabe recordar que esta , es decir, desde el 1 de julio de 2002.

LEA TAMBIÉN: Junta de Fiscales Supremos rechaza proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Sin embargo, para hechos cometidos antes de esa fecha, se debe aplicar el Código Penal del año 1991. Por ello,

La entidad indicó que no se alcanzaron los cinco votos necesarios para declarar inconstitucional la ley. Foto: TC
