Tras el anuncio de la construcción de nuevas cárceles en Huaura, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, aseguró que el Gobierno busca la reforma del INPE y que el sistema penitenciario tenga un tratamiento más célere, pero lejano al Centro de Confinamiento del Terrorismo - CECOT aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, considerando la reciente visita de Keiko Fujimori a dicho país.

Agregó que el crimen en el Perú todavía no logra los niveles vistos en El Salvador —“donde negocios, colegios e incluso nidos eran víctimas de la delincuencia”—, por lo que apostarán por fortalecer el control carcelario, ya que este es un mal que hay “que cortar de raíz”.

“Felizmente en nuestro país no es necesario hacer un CECOT o tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales a tal extremo”, señaló a la prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

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Las declaraciones del ministro se dieron luego de que anunciara la construcción de dos megapenales de máxima seguridad en Huaura, al norte de Lima Metropolitana: Huacho 10, para 10,000 internos en un régimen cerrado y de total aislamiento, destinado a los delincuentes más peligrosos; y Huacho 14, para 14,000 reos primarios, quienes se integrarán al programa ‘Cárceles Productivas’.

Álvarez destacó el avance del subsistema de justicia que ya inició su primer módulo en Trujillo y que continuará con Lima Norte y Lima Este.

Según el ministro Ernesto Álvarez, el Gobierno busca replicar de El Salvador un modelo para reos primarios que aporten con la producción de bienes con amplia demanda social. Foto: FERNANDO FUJIMOTO /EL COMERCIO

Beneficio para reos que aporten a la economía

Además, Álvarez puso como ejemplo construir un megapenal para internos primarios bajo un sistema que facilite su reinserción por participar en actividades productivas de valor para la sociedad. “No con talleres de Hello Kitty o cerámica”, dijo.

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“Paralelamente, sí queremos imitar a El Salvador en otro aspecto que no fue resaltado: visitamos la granja en Santa Ana, donde más de 10,000 internos desarrollan labores de trabajo a cambio de su reducción 2 por 1 en beneficio de libertad” , aclaró el ministro.

Según el titular del MINJUSDH, los reos primarios en El Salvador bajo este régimen elaboran muebles y materiales que tienen demanda real y contribuyen a la economía, y aporta también en la crianza industrial de pollos y actividades ganaderas.