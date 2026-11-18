Desde la Cámara de Diputados, el legislador Víctor Piñán (OBRAS) remitió una serie de oficios dirigidos al premier Luis Galarreta y los ministros de Vivienda, Economía, Energía y Minas y Educación para que entreguen información documentada que sustenten la supuesta presencia de Allan Dyer, hijo del ministro de Salud Luis Dyer, en reuniones del Ejecutivo.

Ello, luego que algunos medios de comunicaciones alertan sobre la presunta participación de Allan Dyer en mesas de trabajo ministeriales e incluso con la presidenta Keiko Fujimori.

“Hemos cursado oficios a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Salud para solicitar información sobre la actuación de Allan Dyer Quiñónez, quien, según un reportaje periodístico, se habría presentado en reuniones oficiales como representante de la PCM y del Despacho Presidencial”, escribió el diputado Piñán.

Por ello, requirió que se aclare en qué condiciones Allan Dyer estuvo en dichas reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno, y también que se revele si existe una designación formal, sus facultades y el sustento legal de sus participaciones.

"En la sesión, estuvo presente el consultor del BID en la Unidad de Cumplimiento, Enrique Vásquez y el consultor de CAF, Allan Dyer", escribieron desde Presidencia el pasado 14 de noviembre. Foto: Presidencia

Allan Dyer y Keiko Fujimori junto a ministros

El pasado 14 de noviembre, la Presidencia informó sobre la reunión de Keiko Fujimori con la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

En dicha sesión estuvo Allan Dyer, a quien lo mencionaron como consultor del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como el consultor del BID en la Unidad de Cumplimiento, Enrique Vásquez.

Según el Gobierno, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de Transportes, Angello Tangherlini; Luis Dyer (ministro de Salud); Vladimiro Huaroc (ministro del Ambiente); Marco Vinelli (ministro de Desarrollo Agrario y Riego); Maritza Canales (ministra de Desarrollo e Inclusión Social) y María Seminario (ministra de la Mujer).