Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente en Amazonas: varias camionetas colisionaron. Foto: Captura Video/ X.
Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente en Amazonas: varias camionetas colisionaron. Foto: Captura Video/ X.
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Redacción Gestión
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La comitiva oficial que acompañaba al , sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes 13 de noviembre, mientras se desplazaba por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región Amazonas.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 a.m., en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz, durante una jornada de supervisión de las actividades del sector Salud.

De acuerdo con información preliminar, seis camionetas que se dirigían hacia Pedro Ruiz colisionaron de manera consecutiva en el sector El Salao, provincia de Utcubamba.

Comunicado del Minsa. Foto: X.
Comunicado del Minsa. Foto: X.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el accidente ocasionó daños materiales y lesiones leves en algunos integrantes de la comitiva. Asimismo, precisó que todas las personas heridas recibieron atención médica en un hospital y se encuentran fuera de peligro.

El accidente se produjo luego de que el y un grupo de parlamentarios realizaran una visita al Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, como parte de las actividades previstas en su agenda de trabajo en Amazonas.

Hasta el momento, no se han precisado las causas de la colisión, mientras se evalúan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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