La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara baja aprobó, con 15 votos a favor y por unanimidad, el predictamen que propone reconocer la experiencia adquirida durante la formación universitaria y no universitaria para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo.

La iniciativa plantea modificar la Ley 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales, y el Decreto Legislativo 1401, que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público.

El texto sustitutorio reúne las proposiciones legislativas 00567-2026-2031-CD, 00602-2026-2031-CD y 00797-2026-2031-CD. Su objetivo es que las actividades desarrolladas durante las prácticas formativas puedan ser consideradas como experiencia al momento de postular a un puesto de trabajo, tanto en el sector público como en el privado.

De esta manera, la propuesta busca facilitar la transición de los estudiantes y egresados hacia el mercado laboral, al permitir que la experiencia obtenida durante su etapa de formación sea tomada en cuenta en los procesos de selección.

¿QUÉ CAMBIA CON LA PROPUESTA?

El predictamen plantea modificar el marco normativo de las modalidades formativas laborales para incorporar el reconocimiento de las actividades realizadas durante la formación universitaria y no universitaria como experiencia para acceder al empleo.

La discusión se enmarca en las dificultades que enfrentan los jóvenes para conseguir su primera oportunidad laboral, especialmente cuando las convocatorias solicitan experiencia previa, pese a que todavía se encuentran en etapa de formación.

Cabe precisar que el reconocimiento de las prácticas como experiencia laboral ya cuenta con un antecedente normativo: la Ley 31396, que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales bajo determinadas condiciones. Por ello, el alcance concreto de los cambios deberá evaluarse a partir del texto sustitutorio aprobado por la comisión.

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Una de las nuevas disposiciones busca reducir las barreras de información y coordinación que dificultan el acceso de los jóvenes egresados a oportunidades laborales acordes con su formación, promover decisiones públicas basadas en evidencia y contribuir a una inserción laboral meritocrática, transparente y territorialmente equilibrada.

El predictamen también contempla modificar el artículo 12 de la Ley 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, referido a las prácticas preprofesionales. Este artículo establece que dicha modalidad permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en situaciones reales de trabajo durante su formación académica.

Asimismo, propone modificar el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley 31533, que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público. El cambio plantea que los postulantes que acrediten experiencia laboral relacionada con el perfil del puesto reciban una bonificación de un punto porcentual por cada año de servicios, hasta un máximo de tres puntos porcentuales sobre el puntaje final.

Para calcular este beneficio, se acumularían los periodos de experiencia laboral continuos o discontinuos, siempre que no se superpongan. Además, la propuesta precisa que también se considerarán las prácticas preprofesionales y profesionales realizadas en instituciones públicas o privadas, conforme a la Ley 31396 y las normas aplicables a cada modalidad.

En el caso de la experiencia en el sector privado, esta deberá provenir de una relación laboral debidamente acreditada y estar relacionada con el perfil del puesto al que se postula.

SE VERÁ EN EL PLENO

Tras su aprobación en la Comisión de Trabajo, el predictamen deberá continuar su trámite legislativo y pasar al Pleno de la Cámara de Diputados, donde será debatido y sometido a votación.

De obtener el respaldo correspondiente, seguirá el procedimiento legislativo ante el Senado. Por ahora, la propuesta todavía no constituye una modificación vigente de las normas laborales.