En Lima Metropolitana el empleo creció 6% con 339,300 nuevos puestos de trabajo creados durante el tercer trimestre del 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la población ocupada llegó a 6 millones 13,300 personas en la capital. Sin embargo, el avance muestra una segunda desaceleración consecutiva, pues en el trimestre móvil anterior (de junio a agosto), el empleo había aumentado 6.1%.

Incluso el crecimiento alcanzado de julio a septiembre es el más moderado de las últimas cinco evaluaciones realizadas por el INEI.

Además, el reporte indica que el ingreso de los trabajadores en la capital apenas creció 0.4%, llegando a un promedio de S/ 2,302.

Aunque la población ocupada aumentó en 339,300 personas, el ritmo de crecimiento fue menor al registrado en meses previos. (Fuente: INEI)

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¿Dónde aumentó el empleo?

El sector Servicios concentró la mayor parte del incremento de la población ocupada en el tercer trimestre. El empleo en esta actividad aumentó 9.3%, lo que significó 285,400 puestos de trabajo.

En menor medida, también se impulsaron los empleos en Comercio, donde aumentaron 6.3% con 78,900 personas; así como en Construcción, que generó 6.2% nuevos empleos adicionales para 26,000 limeños.

En contraste, se redujeron en 5.2% las contrataciones en las empresas de Manufactura.

¿Quiénes consiguieron más empleo?

La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo los obtuvieron las personas de 45 años a más. Para ese rango de edad la población ocupada aumentó 11.5%, es decir, concentraron 261,800 empleos.

Mientras que para las personas con entre 25 a 44 años, el empleo creció 3.2% llevando a 87,900 nuevos puestos.

Sin embargo, el empleo entre los jóvenes de 14 a 24 años se redujo 1.6%, lo que representó 10,300 personas menos ocupadas.

Por nivel educativo, la población que consiguió más empleos fueron aquellos que estudiaron una carrera universitaria (7.6%), seguidos de aquellos que solo llegaron a educación secundaria (6.4%) u optaron por la educación superior no universitaria (6.3%).