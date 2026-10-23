OpenAI anuncia la expansión de los anuncios en ChatGPT a 14 mercados adicionales de América Latina, incluida Perú. Junto con Brasil y México, donde los anuncios ya están disponibles, ChatGPT Ads llega ahora a 16 mercados de la región, creando nuevas formas para que las empresas se conecten con los consumidores.

La expansión regional forma parte del despliegue de ChatGPT Ads en 26 países adicionales, lo que lleva su disponibilidad a 89 mercados en todo el mundo. Las expectativas son alta, considerando que desde su lanzamiento, hace poco más de ocho meses, más de 100,000 negocios han publicado anuncios en ChatGPT.

Los nuevos mercados de América Latina son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

La expansión abre más oportunidades para empresas locales, marcas regionales y compañías que operan en varios mercados.

“América Latina es una región importante para OpenAI, con una industria publicitaria dinámica y personas que están incorporando ChatGPT a su vida cotidiana. La expansión de los anuncios en ChatGPT en toda la región ofrece a más de estas empresas la oportunidad de ser descubiertas mientras las personas exploran ideas, comparan opciones y deciden qué comprar”, comenta Dave Dungan, responsable global de soluciones publicitarias de OpenAI.

Plataforma de anuncios

Los anunciantes pueden acceder a ChatGPT Ads a través de socios tecnológicos o de la plataforma de autoservicio Ads Manager.

Ads Manager permite a los anunciantes crear y gestionar campañas, definir presupuestos y consultar información sobre su rendimiento. La expansión abre un nuevo canal para empresas de distintos tamaños, incluidas marcas pequeñas y emergentes, en torno a conversaciones, contexto y momentos de decisión.

El despliegue en los nuevos mercados será gradual, comenzando con un volumen limitado de anuncios que aumentará con el tiempo.

¿Cómo funciona la experiencia de anuncios?

Los anuncios se muestran a usuarios mayores de 18 años en los planes Free y Go, mientras que Plus, Pro, Business, Enterprise y Education siguen sin anuncios. Deben cumplir con nuestras Políticas de Anuncios, están claramente identificados como patrocinados y se separan visualmente de las respuestas de ChatGPT, lo que significa que los anuncios no influyen en esas respuestas.

OpenAI no vende los datos de los usuarios a los anunciantes y tampoco se comparten las conversaciones, las memorias ni la información personal. El control es una parte importante de la experiencia de anuncios: las personas pueden gestionar la personalización de los anuncios en la configuración de ChatGPT según sus preferencias.