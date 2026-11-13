El logotipo de Anthropic en un portátil, situado en Forest Hills, Nueva York.
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas institucionales de China continental y Hong Kong quedaron excluidos de la oferta pública inicial de Anthropic PBC, según personas familiarizadas con el asunto, una señal de las tensiones en torno a una industria que Washington y Pekín consideran estratégica.

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