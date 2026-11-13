Aunque algunos potenciales inversionistas siguen buscando formas de participar, varios bancos se han negado a aceptar sus órdenes o consideran poco probable que puedan recibir acciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Las restricciones se deben en parte al Reglamento Internacional de Tráfico de Armas de EE.UU. (ITAR), que regula el comercio de productos de defensa, según algunas de las personas.

Un representante de Anthropic declinó hacer comentarios.

La situación recuerda la OPI de US$ 86,200 millones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cuando los bancos colocadores recibieron instrucciones de no aceptar órdenes de compradores de China continental y Hong Kong, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, los inversionistas de ambos lugares pudieron comprar las acciones después de su debut bursátil. Los productos de Anthropic no están disponibles en China ni Hong Kong, y la empresa recientemente bloqueó el acceso a personas que viajaban a esos lugares.

LEA TAMBIÉN: Dos temores decidirán el destino de la gigantesca salida a bolsa de Anthropic

Tanto en el caso de Anthropic como en el de SpaceX, el alcance de la oferta para inversionistas minoristas estaba claramente definido e incluía solo a unos pocos países de la región Asia-Pacífico, como Australia y Japón. Sin embargo, los inversionistas institucionales de otras jurisdicciones normalmente pueden participar directamente a través de bancos.

En el caso de SpaceX, Citigroup Inc., coordinador de la distribución internacional, notificó a los bancos colocadores que los inversionistas chinos y de Hong Kong estaban excluidos en virtud de ITAR. Comunicaciones verbales con el equipo colocador en Nueva York encargado de las asignaciones de Anthropic también indicaron que las restricciones de ITAR impiden la participación de inversionistas de la región de China, según personas familiarizadas con el asunto. Los bancos no han impedido que los clientes presenten órdenes ni que los equipos de ventas las coloquen en su nombre, dijeron.

Está previsto que el precio de la OPI se fije el 18 de noviembre y que las acciones comiencen a cotizar al día siguiente, según los términos de la operación vistos por Bloomberg News. Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideran la oferta, en la que participan otros 20 bancos. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

Dario Amodei, CEO de Anthropic. Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Aun así, algunos inversionistas están explorando formas de participar. El family office del fundador de una empresa tecnológica china está presentando órdenes por acciones de la creadora del chatbot Claude mediante un fideicomiso domiciliado en las Islas Vírgenes Británicas, dijo una persona familiarizada con el asunto. Aún no está claro cuál será el resultado de la oferta del inversionista.

Algunos inversionistas también están evaluando el uso de vehículos de propósito especial y acuerdos de swaps para participar en la operación, dijo otra persona.

Los inversionistas en Hong Kong aún podrían presentar ofertas mediante una estructura de holding extraterritorial. Que finalmente reciban una asignación dependerá del emisor y es poco probable que el asunto se aborde en directrices formales por escrito, dijeron algunas de las personas.

Representantes de Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

Controles al comercio de defensa

Anthropic, con sede en San Francisco, que junto con sus cofundadores busca recaudar hasta US$ 90,400 millones mediante una OPI y una colocación privada con una valoración de US$ 1.4 billones, no detalló en su documento de salida a bolsa restricciones de venta para inversionistas de China continental y Hong Kong. Sin embargo, China figura, junto con países como Corea del Norte e Irán, en una lista de controles de EE.UU. al comercio de productos de defensa.

La empresa mantiene una disputa legal por la decisión del Pentágono de designarla como un riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional de EE.UU. El mes pasado, el gobierno de Trump pidió a una corte de apelaciones que revirtiera una orden que levantó la prohibición del gobierno al uso de la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic por parte de agencias federales.

LEA TAMBIÉN: Dos temores decidirán el destino de la gigantesca salida a bolsa de Anthropic

Anthropic sale a bolsa en medio de una intensa competencia entre China y EE.UU. en inteligencia artificial. En su prospecto, la empresa mencionó entre los riesgos para su negocio el creciente escrutinio del gobierno de EE.UU. sobre la exposición de las compañías de IA a actores vinculados al Estado chino y la escalada de las tensiones entre ambos países.

Anthropic dijo que ofrecería acciones en Australia, Canadá, algunos países miembros del Espacio Económico Europeo, Japón, Suiza y el Reino Unido, además de EE.UU. Los organizadores de la operación también podrán ofrecer acciones fuera de esos países, señaló en su documento de salida a bolsa. La presentación para inversionistas de la empresa podía verse desde Hong Kong el viernes, aunque ningún bróker minorista de la ciudad figuraba en la lista de distribuidores autorizados. En junio, el sitio web de SpaceX era inaccesible desde la ciudad.

Incluso después de la fuerte liquidación de acciones vinculadas a la IA de la semana pasada, el entusiasmo en torno a la operación sigue aumentando, y algunos inversionistas están ofreciendo parte de su asignación en la OPI a nuevos compradores. Los potenciales inversionistas también han manifestado interés por una cantidad de acciones equivalente a unas seis veces las disponibles, según personas familiarizadas con el asunto.