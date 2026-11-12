Elon Musk dijo que sería un honor contratar al ahora exdirector ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, quien renunció este jueves a su cargo en la gigante tecnológica tras reportes sobre relaciones extramaritales, incluida una con una mujer que, según informes, era sospechosa de espiar para China.

La muestra de apoyo de Musk en X, en respuesta a una publicación que lo instaba a contratar a Huang, se produjo mientras el directorio de Nvidia aún evaluaba un futuro sin su fundador. Poco después, el consejo directivo informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

Huang se ha visto envuelto en un escándalo después de admitir que mantuvo una relación con una presunta espía, y la crisis se agravó después de que el New York Times informara que también mantuvo una relación con una subordinada directa.

Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., y Huang se conocen desde hace al menos una década, y ambos acompañaron al presidente estadounidense Donald Trump en su visita a China a comienzos de este año. Musk ya había expresado su admiración por Huang y dijo que esperaba seguir comprando chips de Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca junto al fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Tierney L. Cross / POOL

Nvidia es un proveedor clave de unidades de procesamiento gráfico para Tesla, que las utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial destinados a la conducción autónoma y la robótica. Nvidia también suministra tecnología de computación para los sistemas de asistencia al conductor de Tesla, aunque el fabricante de automóviles está desarrollando sus propios chips.

Colette Kress, directora financiera de larga trayectoria en Nvidia, asumirá como directora ejecutiva interina, informó la compañía el jueves, y Huang dejará de tener cualquier vínculo con el fabricante de chips. El directorio, que hasta ahora nunca había tenido un presidente, designó para ese cargo a Harvey Jones. Jones, de 73 años, dirigió anteriormente Synopsys Inc., una empresa en la que Nvidia adquirió el año pasado una participación de US$ 2,000 millones.

La salida profundiza una crisis en parte generada por la propia Nvidia, ya que la compañía carece desde hace tiempo de un plan claro de sucesión. Huang, de 63 años, ha sido el único director ejecutivo de Nvidia en sus más de tres décadas de historia. Supervisaba minuciosamente cada área del negocio y, al mismo tiempo, se convirtió en uno de los principales promotores de la industria de la IA.