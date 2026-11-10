Las oscilaciones de la última semana llevaron brevemente al índice de volatilidad Cboe, conocido como el indicador del miedo, por encima de 25. Ese es un nivel en el que las empresas suelen posponer sus OPI, dijo Matt Kennedy , estratega sénior de Renaissance Capital, firma de investigación de OPI.

El tamaño de la OPI de Anthropic y su tesis de inversión podrían situarla en una categoría distinta a la de una salida a bolsa promedio, dijo Kennedy . Anthropic apunta a una oferta tan grande como la de SpaceX en su debut récord, o incluso mayor, informó Bloomberg News.

“Es una operación tan grande y un activo tan singular que, si la empresa quiere seguir adelante, puede hacerlo”, dijo Kennedy . “Simplemente se convierte en una cuestión de a qué precio se coloca”.

La esperada decisión de seguir adelante, aunque no está garantizada, mantendría abierto el debate sobre su objetivo de valoración, después de que algunos potenciales inversores discutieran un rango de alrededor de US$ 1.1 billones a US$ 1.3 billones, informó Bloomberg News el viernes. Eso está muy por debajo de los niveles en los que se centraban las conversaciones hace apenas un mes; entretanto, el índice Nasdaq 100 se desplomó 14%.

Poco tiempo para esperar

Anthropic tiene poco tiempo para esperar a que el mercado recupere su entusiasmo por la IA si su objetivo es salir a bolsa antes del feriado de Acción de Gracias en EE.UU., el 26 de noviembre.

El inicio de la promoción formal de la OPI a comienzos de esta semana, inmediatamente después del término de un período de espera de 15 días tras la presentación pública del mes pasado, encaminaría a la empresa a fijar oficialmente el precio de la oferta y debutar en el Nasdaq Global Select Market durante la semana del 16 de noviembre.

La búsqueda de compradores institucionales comenzará de inmediato, con reuniones individuales y grupales entre la dirección de Anthropic e inversores de todo el mundo, tanto virtuales como presenciales. La oferta también estará dirigida a inversores minoristas desde Estados Unidos hasta Japón y Reino Unido, que podrían recibir hasta 20% de las acciones disponibles, según personas familiarizadas con el asunto.

El crecimiento de los ingresos de Anthropic previo a su salida a bolsa eclipsa al de otros gigantes tecnológicos | Ingresos anuales indexados a los tres años anteriores a la salida a bolsa

Anthropic tendrá que disipar las preocupaciones sobre riesgos que han cobrado mayor relevancia a medida que avanzó su OPI. El crecimiento trimestral de sus ingresos se desaceleró al final del tercer trimestre, y los centros de datos que proporcionan su capacidad informática podrían enfrentar un ajuste como resultado del éxito de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, el detonante de la venta masiva de acciones de la semana pasada.

También aumenta la preocupación por la seguridad de la IA y, aunque Anthropic es una importante defensora de desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados, los demócratas escépticos respecto de la IA podrían impulsar intervenciones diferentes de las soluciones que prefiere la empresa.

Cierta pérdida de confianza en las inversiones vinculadas a la IA no sorprende dado el cambio en la dirección política tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos la semana pasada, dijo Vivek Seth , director ejecutivo de Shaires Holdings Ltd. La firma de inversión centrada en IA y que cotiza en Londres respalda a Anthropic por sus fundamentos de largo plazo, agregó.

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“Anthropic es una empresa que surge una vez por generación”, dijo Seth, citando su rápido crecimiento, el respaldo institucional y más de US$ 130,000 millones en efectivo e inversiones de corto plazo. “Su OPI establecerá una valoración de equilibrio del mercado a medida que se estabilicen las condiciones”.

Peter Singlehurst , jefe del equipo de empresas privadas de Baillie Gifford y gestor de un fondo que ya posee una participación en Anthropic, coincidió con los elogios de Seth y calificó a la empresa de “excepcional”. También destacó el potencial de sus productos para actuar más como un colaborador o miembro de un equipo, en lugar de limitarse a ayudar a los usuarios a trabajar más rápido.

La mayor oportunidad de la IA podría estar en resolver los problemas más difíciles, en lugar de realizar el mayor volumen de trabajo, explicó Singlehurst .

“Algunos modelos son más baratos y perfectamente adecuados para tareas rutinarias, pero los clientes podrían pagar sustancialmente más por modelos capaces de razonar mejor, abordar problemas más difíciles y trabajar de forma independiente durante más tiempo”, dijo.

Precio fijo o rango

Los documentos de la OPI de Anthropic aún no especifican un posible rango de precios, lo que permitiría a los inversores reflejar su nivel de interés en el precio que estén dispuestos a pagar. Esto contrasta con la OPI de US$ 86,200 millones de SpaceX en junio, que se realizó a un precio fijo y sin margen de negociación con los compradores.

La volatilidad de las acciones de IA durante el período de promoción podría tener un papel desproporcionado a la hora de determinar si los inversores de Anthropic presentan ofertas en la parte alta del rango, después de que la fuerte venta masiva dejara a potenciales compradores con pérdidas en sus carteras y menos dispuestos a exponerse a nuevas acciones, que suelen ser más riesgosas. Aun así, algunos inversores ven un mayor riesgo para sus rendimientos anuales si no participan en lo que podría ser la mayor OPI de todos los tiempos y terminan quedándose atrás.

“Sin duda, comprar acciones de una empresa como esta conlleva riesgos”, dijo Kennedy , “pero también existe cierto riesgo en no tener acciones de una empresa que está transformando tantas otras industrias”.