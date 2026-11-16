Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude, debutará el jueves en Wall Street con una oferta pública inicial (OPI) de acciones que podría recaudar hasta US$ 64,400 millones.

A continuación, el ranking de las diez mayores OPI registradas hasta ahora por volumen de fondos captados. La salida a bolsa de SpaceX relegó a Facebook al undécimo puesto.

LEA TAMBIÉN: Anthropic y el momento de la verdad para su salida a bolsa

Las cifras, compiladas por la firma Renaissance Capital, no incluyen una eventual opción de sobreasignación de acciones, es decir, un paquete adicional de acciones previsto desde el inicio pero colocado posteriormente y solo en caso de fuerte demanda.

1. SpaceX: US$ 75,000 millones. El grupo estadounidense de tecnología espacial e inteligencia artificial de Elon Musk debutó en el Nasdaq en junio de 2026 y captó casi el triple del récord anterior.

2. Saudi Aramco: US$ 25,600 millones. La compañía petrolera saudita recaudó esa suma en la Bolsa de Riad en diciembre de 2019.

Instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California, EE.UU., el lunes 13 de abril de 2026.

3. Alibaba: US$ 21,800 millones. El gigante chino del comercio electrónico debutó en la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014.

4. SoftBank Corp: US$ 21,300 millones. La compañía japonesa salió a bolsa en Tokio en diciembre de 2018.

5. AgBank: US$ 19,200 millones. El banco chino Agricultural Bank of China (AgBank) comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong en julio de 2010.

6. ICBC: US$ 19,100 millones. Otro banco chino, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), también eligió Hong Kong y Shanghái para su salida a bolsa en octubre de 2006.

7. NTT Mobile: US$ 18,100 millones. El operador japonés de telefonía móvil debutó en la Bolsa de Tokio en octubre de 1998.

Sede del ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). (Foto: Getty Images)

8. Visa Inc: US$ 17,900 millones. La compañía estadounidense de tarjetas de crédito comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en marzo de 2008.

9. AIA Group: US$ 17,800 millones. Esta filial asiática de la aseguradora estadounidense AIG salió a bolsa en Hong Kong en octubre de 2010.

10. Enel: US$ 16,500 millones. El gigante italiano de la energía, cuyas acciones cotizan en Milán y Nueva York, debutó en bolsa en noviembre de 1999.