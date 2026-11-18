La empresa estadounidense OpenAI y el Gobierno de Chile, a través de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmaron un acuerdo para promover el uso responsable de la inteligencia artificial en los funcionarios de la administración de José Antonio Kast, así como en los emprendimientos.

El detalle de la alianza no se ha hecho público, pero desde la Presidencia de Chile señalan que se trata del primer convenio de esta naturaleza en América Latina.

“Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI”, afirmó la ministra.

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Aseguran desde el Gobierno que su prioridad es la “capacitación segura” de los funcionarios, y esta adopción de la IA no implica vulneración de datos sensibles del Estado y los ciudadanos.

“No se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado”, insistieron.

Lincolao expresó que OpenAI está “a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia” , en un contexto donde más de 1,200 millones de personas usan ChatGPT a la semana.

Apoyo a negocios

Sam Altman, CEO de OpenAI, indicó que se mejorarán los servicios públicos y “se apoyará a emprendedores en la creación de nuevas empresas”.

Desde el gigante tecnológico señalaron que se dotará al ecosistema chileno de startups e innovación en IA, y también se crearán oportunidades de aprendizaje, orientación técnica y mentoría.

Dicha colaboración vinculará a los emprendedores con instituciones públicas, universidades y otros aliados locales para desarrollar aplicaciones que contribuyan al desarrollo económico de Chile.

Cuestionamientos

Desde la bancada opositora, Frente Amplio, pidieron a la ministra de Ciencia acceso al texto sobre la unión de Chile y OpenAI.

“El Gobierno firmó un acuerdo con OpenAI y todavía no ha explicado qué va a pasar con los datos de las chilenas y los chilenos. Usar IA para atender mejor a las personas puede ser un avance, y justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos”, dijo la diputada Gael Yeomans, también presidenta del partido opositor.

Cabe añadir que el Congreso aún no aprueba la Ley de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigencia se postergó hasta diciembre del 2027, lo que genera inquietudes desde este sector político.

Se espera que un grupo de trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y OpenAI establezca las prioridades y un plan de trabajo inicial.

Con información de EFE y OpenAI.