Saúl Chrem, CEO y fundador de Xertica.ai, contó a Gestión que, si bien la incertidumbre política generó una ralentización de las inversiones empresariales durante el primer semestre, el panorama comenzó a cambiar en la segunda mitad del año, con proyectos de mayor alcance y empresas interesadas en desarrollar capacidades para incorporar inteligencia artificial en sus operaciones.

“Con las elecciones hubo un poco de embalse, vamos a poner así, por la incertidumbre política, pero ya cuando esta incertidumbre se despejó, vemos que las inversiones se han desatado”, sostuvo.

De acuerdo con el ejecutivo, esta recuperación permitirá a la compañía alcanzar sus expectativas de crecimiento, tanto a nivel global como en la operación peruana, donde atiende a clientes del sector privado y entidades del Estado. “ Vamos a lograr nuestros ratios de crecimiento para este año que están alrededor del 40%, similar a años anteriores ”, dijo.

Chrem agregó que las compañías están realizando inversiones para sentar las bases que permitan a sus colaboradores utilizar inteligencia artificial y elevar la productividad de sus negocios, una tendencia que también abre oportunidades para proyectos de mayor duración.

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¿Dónde están las oportunidades de crecimiento?

El avance de la inteligencia artificial está generando nuevas oportunidades para Xertica.ai, principalmente en organizaciones que requieren automatizar procesos y gestionar grandes volúmenes de información. Entre las aplicaciones que identifica la compañía destacan el desarrollo de software, la atención al cliente, el procesamiento de documentos y la gestión de información legal.

En el mercado peruano, la consultora trabaja principalmente con empresas de servicios financieros, retail y manufactura de alimentos. En el sector público, mantiene operaciones con entidades vinculadas a justicia, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación.

En cuanto a la composición de su crecimiento, Chrem precisó que la mayor parte de la expansión de Xertica.ai no depende exclusivamente de incorporar nuevas empresas a su cartera, sino de desarrollar proyectos adicionales con las organizaciones que ya atiende.

“ El 80% de nuestro crecimiento viene de nuestra misma base de clientes , o sea crecemos mucho con nuestros clientes actuales y también vamos ganando clientes poco a poco cada año”, indicó.

Mina Justa es el principal proyecto de Minsur. (Foto: GEC)

Minería, agro y pesca: los sectores en la mira

Como parte de sus próximos pasos en Perú, Xertica.ai busca ampliar su participación en industrias que requieren procesar información en formatos complejos para la toma de decisiones. Entre los sectores identificados por la compañía figuran minería, agricultura y pesca, donde espera escalar sus soluciones a partir de 2027.

Chrem acotó que la experiencia desarrollada en el análisis de datos multimodales puede trasladarse a distintas actividades económicas. En minería, por ejemplo, identificó oportunidades relacionadas con la cadena de suministro y exploración, mientras que en otras industrias existen necesidades similares vinculadas al procesamiento de documentos, imágenes y videos.

El directivo también destacó las ventajas comparativas de Perú en estas actividades, así como las oportunidades relacionadas con la logística y el desarrollo del puerto de Chancay. Respecto al avance de esta estrategia, precisó que la consultora ya trabaja con empresas agrícolas, desarrolla soluciones para minería y participa en proyectos vinculados con el manejo de la cadena de suministro y logística, una actividad transversal a distintas industrias.

“ Ya estamos trabajando con algunas empresas este año, pero pretendemos escalar esto el próximo año ”, adelantó.

En el caso de minería, agricultura y pesca, la compañía busca identificar clientes iniciales con los cuales pueda desarrollar y probar soluciones antes de ampliar su alcance comercial. “Nuestra forma de trabajo, es inicialmente buscar un cliente cercano de esa industria con el cual podamos desarrollar la solución, probarla para después escalarla”, expresó.

Chrem evitó establecer una cifra de empresas mineras que espera incorporar, pues señaló que la estrategia se evalúa principalmente en función del volumen de negocio que pueda generar cada proyecto.

Los agentes de la IA son equipados con varios recursos virtuales para lograr sus objetivos.

Agentes de IA: ¿cómo los utiliza Xertica.ai?

Otro de los frentes de desarrollo de la consultora está relacionado con los agentes corporativos de inteligencia artificial. Actualmente, Xertica.ai cuenta con alrededor de 60 agentes a nivel corporativo, que forman parte de las herramientas utilizadas por sus equipos en los distintos países donde opera .

Chrem mencionó que estas soluciones están estandarizadas para determinadas funciones y son utilizadas por desarrolladores y equipos de ingeniería. Sin embargo, también existen agentes creados por los propios colaboradores para facilitar sus actividades individuales. “Yo personalmente trabajo con seis que me ayudan a mi trabajo personal”, comentó.

Banderas de España ondean entre los asistentes al acto organizado con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en Madrid este lunes. (Foto: EFE)

España y Portugal en los planes de Xertica.ai

Más allá del mercado peruano, Xertica.ai continúa evaluando oportunidades de crecimiento internacional. Tras iniciar operaciones en Perú, la compañía extendió su presencia hacia México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Ahora, su siguiente etapa de expansión apunta al mercado europeo.

Chrem recordó que la consultora levantó US$ 8 millones en una ronda de inversión serie A durante 2017 y que, desde entonces, ha financiado su crecimiento con la rentabilidad generada por sus propias operaciones. Así, sobre sus próximos movimientos, indicó que la compañía ya abrió operaciones en España, donde cuenta con una persona trabajando, y se encuentra evaluando las alternativas para desarrollar su presencia comercial en ese mercado.

“Normalmente hemos entrado en otros mercados a través de adquisiciones, hemos abierto en España para poner un pie ahí y entender el mercado, estamos evaluando cuál es la mejor forma de entrar”, señaló. Aunque todavía no existe una decisión sobre la estrategia que seguirá en España, Chrem no descartó que una eventual adquisición forme parte de sus alternativas de crecimiento, considerando que la compañía ya ha realizado operaciones similares en el pasado.

Respecto a la posibilidad de levantar nuevo capital para financiar su expansión, aclaró que no existe un plan concreto y que cualquier decisión dependerá de las oportunidades que se presenten y de su magnitud. “Hemos hecho adquisiciones sin necesidad de levantar capital, depende del tamaño de lo que hagamos, veremos en ese momento”, precisó.

Portugal también figura entre los mercados que evalúa Xertica.ai . Sin embargo, durante 2026 la prioridad será avanzar con su operación española y definir la mejor estrategia para consolidarse en ese país. El ejecutivo explicó que Portugal mantiene una relación cercana con Brasil, especialmente en el ámbito de justicia, un sector en el que la consultora ya tiene experiencia en el mercado brasileño. Por ello, la operación europea fue concebida como una plataforma que permita atender ambos países.

“Le hemos puesto Xertica Iberia para que nos sirva para los dos, pero estamos dando paso por paso”, concluyó.