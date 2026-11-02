El avance de la inteligencia artificial está generando nuevas oportunidades para Xertica.ai
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Xertica.ai, consultora peruana especializada en servicios en la nube y soluciones de inteligencia artificial generativa, tiene en la mira crecer a doble dígito en el mercado peruano durante este año. La expectativa se da en un contexto en el que la adopción de esta tecnología continúa ganando terreno entre las empresas y entidades públicas, que buscan incorporar nuevas herramientas para mejorar su productividad y automatizar procesos. ¿Hacia qué nuevos sectores apunta?

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