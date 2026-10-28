La Curacao y Tiendas EFE pertenecen al holding peruano Grupo EFE.
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G de Gestión
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Grupo EFE pasó de ocho tiendas en 1993 a más de 220 en 2026. La corporación peruana, que recibió por segundo año consecutivo el premio EMA Empresas Familiares en la categoría “Visión transformadora y Resiliencia”, busca una nueva etapa de crecimiento con Efectibank, la evolución de su negocio financiero hacia la banca digital. Manuel Tudela, uno de sus dos fundadores, reveló las dos decisiones que marcaron la expansión del grupo en el país.

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