En diálogo con G de Gestión, Tudela señaló cuáles fueron esas dos decisiones determinantes: desarrollar un negocio financiero propio y adquirir La Curacao, que entonces era su principal competidor.

Ricardo Del Castillo, Paul Romero (de AEF Perú) y Manuel Tudela en la ceremonia de premiación del premio EMA Empresas Familiares 2025. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec

De financiar compras a desarrollar un banco

En 2004, Grupo EFE adquirió una Edpyme que luego se convirtió en Financiera Efectiva. En un inicio, el negocio financiero cumplía una función concreta: facilitar el acceso al crédito para comprar electrodomésticos en sus tiendas. Con el tiempo, el grupo identificó que podía aprovechar el conocimiento de sus clientes para ampliar su oferta.

“El crédito siempre había sido un gran facilitador de nuestra operación comercial y entendimos que podíamos aprovechar ese conocimiento para construir un negocio con mucho mayor potencial”, señala Tudela.

La transformación de Financiera Efectiva en banco abre una nueva etapa. Bajo la marca Efectibank, el grupo busca ampliar su oferta más allá del financiamiento de compras, con productos como créditos vehiculares, soluciones de ahorro y otros servicios bancarios. También prevé desarrollar nuevos negocios y alianzas estratégicas.

La meta es alcanzar un millón de clientes en 2027. Para ello, la estrategia que están aplicando combina tecnología con el conocimiento acumulado sobre los consumidores, especialmente en segmentos que históricamente han tenido menor acceso a servicios financieros.

Tudela considera que Efectibank puede convertirse en uno de los principales motores de crecimiento y rentabilidad del holding hacia 2030. Sin embargo, evitó adelantar qué proporción de los ingresos totales representaría el negocio bancario. La contribución, dijo, dependerá de su evolución y de las oportunidades que surjan en los próximos años. El desafío será -añade- atraer a usuarios que hasta ahora no formaban parte de su cartera.

La segunda decisión clave del holding fue la adquisición de La Curacao. La operación permitió a Grupo EFE consolidar su posición en el mercado de electrodomésticos y ampliar su presencia nacional.

Crecer sin perder agilidad

Según Tudela, desde las primeras etapas de expansión de Grupo EFE entendieron que no podían concentrar todas las decisiones en los fundadores. Por eso, apostaron por incorporar directores independientes y ejecutivos con capacidad para dirigir los negocios. “A medida que la organización crece, el reto consiste en sumar controles y estructuras sin ralentizar la gestión”, explica.

En ese proceso, la tecnología y la inteligencia artificial tendrán un papel relevante. El grupo busca utilizarlas para simplificar procesos, mejorar la eficiencia y ampliar su capacidad de respuesta. No obstante, Tudela sostiene que la transformación también requiere desarrollar las capacidades de los equipos.

En los últimos años, el Grupo EFE combinó crecimiento orgánico, adquisiciones y desarrollo de nuevos negocios. La compra de Coldex en 2024, por ejemplo, permitió incorporar una marca peruana con trayectoria y explorar nuevas oportunidades comerciales.

Una expansión sin fórmula única

En los últimos años, el Grupo EFE combinó crecimiento orgánico, adquisiciones y desarrollo de nuevos negocios. La compra de Coldex en 2024, por ejemplo, permitió incorporar una marca peruana con trayectoria y explorar nuevas oportunidades comerciales.

Tudela descarta una fórmula única para decidir cuándo invertir o cuánto tiempo mantener una apuesta. Cada negocio tiene sus propios riesgos y plazos de maduración; por eso, señala, las decisiones deben considerar tanto los resultados financieros como el aporte estratégico y las oportunidades que puede generar para el conjunto del grupo.

La clave, explica, está en establecer objetivos claros, revisar los resultados y corregir el rumbo cuando sea necesario. “La perseverancia no implica sostener una estrategia a cualquier costo, sino reconocer cuándo conviene continuar y cuándo adaptarse”.

De ocho tiendas a más de 220

La empresa fue fundada en 1962, cuando formaba parte del Grupo Ferreycorp. En 1993, Tudela y su socio Ricardo del Castillo la adquirieron, y desde entonces comenzó la etapa de expansión que la llevó a desarrollar negocios en distintos segmentos.

Actualmente, Grupo EFE cuenta con más de 220 tiendas en el país, participa en la venta de motocicletas y opera el marketplace Juntoz, además de su negocio financiero. Aunque las actividades son distintas, Tudela identifica un hilo conductor: atender las necesidades de sus clientes y ampliar el acceso a productos y servicios.

De cara a los próximos años, Tudela señala que el grupo seguirá evaluando nuevas inversiones, adquisiciones y alianzas. “La decisión dependerá de las oportunidades, de su encaje estratégico y de las necesidades de financiamiento de cada proyecto”, anota.

“Tenemos grandes oportunidades por delante, especialmente con el desarrollo de Efectibank, la transformación de nuestros negocios comerciales y la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitirán seguir creciendo y llegar a más peruanos”, finalizó.