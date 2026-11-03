Las empresas avanzan en el uso de agentes de IA para automatizar procesos, reducir costos y mejorar sus operaciones, indica Amazon Web Services. (Imagen libre de Magnific)
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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

“Estamos en una fase de pilotitis. Todo el mundo quiere hacer pilotos con IA, experimentar. ¿Lo bueno? Podemos aprender de los errores que se registraron en Estados Unidos", menciona Francisco Escudero, socio de consultoría de EY Perú.

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