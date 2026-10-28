Antes de que el café llegue al mercado, sus granos deben pasar por controles de calidad. Una parte de ese trabajo consiste en revisar sus características físicas, una tarea que suele realizarse de forma manual y que requiere tiempo, especialmente cuando se deben evaluar grandes cantidades de muestras.

Para agilizar ese proceso, investigadores de la Universidad Privada del Norte (UPN) desarrollaron CoffeeX, un dispositivo que utiliza inteligencia artificial y visión computacional para identificar y clasificar granos de café verde. Según las pruebas realizadas, la tecnología reduce en 77% el tiempo necesario para esta tarea y alcanza una precisión del 95%.

Su uso ya tiene un primer destino: la Cooperativa Agraria Coopagro Ltda., en Jaén, que recibió una licencia para implementar el dispositivo en sus centros de acopio. El acuerdo marca un paso de la investigación universitaria a su aplicación en una actividad productiva de la región.

De la investigación al campo

CoffeeX fue desarrollado en el Laboratorio de Investigación en Análisis No Invasivos del Centro de Investigación Avanzada en Agroingeniería (CIAA) de UPN, bajo el liderazgo del investigador Jimy Oblitas, Ph. D. Antes de su transferencia, el prototipo fue probado junto con Coopagro en condiciones reales de trabajo, tanto en espacios de investigación como en procesos de preprocesamiento del café en fincas cafetaleras.

El dispositivo busca reducir el tiempo que toma evaluar los granos y hacer más uniforme su clasificación. Para ello, identifica y cuantifica automáticamente sus características físicas, lo que también permite contar con información medible sobre el proceso.

“La transferencia tecnológica es el momento en que el conocimiento que desarrollamos dentro de la universidad encuentra una oportunidad concreta de aplicación fuera de ella. Con CoffeeX buscamos conectar la investigación con las necesidades del sector productivo y demostrar que una tecnología desarrollada desde nuestros laboratorios puede llegar a un entorno real”, indica Christian Mesía, director de Investigación e Innovación de UPN.

El acuerdo se formalizó el 25 de setiembre durante un lanzamiento realizado en Cajamarca, con la participación de autoridades regionales y representantes del Ministerio de la Producción. En esta nueva etapa, Coopagro utilizará CoffeeX en sus centros de acopio, con acompañamiento técnico de la universidad.

Una tecnología que podría llegar a más organizaciones

La implementación en Coopagro permitirá evaluar el funcionamiento de CoffeeX en el trabajo diario de los centros de acopio. A partir de esta experiencia, UPN proyecta extender su uso a otras organizaciones del sector cafetalero.

La universidad estima que la tecnología podría llegar a alrededor de 60 cooperativas y 80 asociaciones de Cajamarca. Esta posibilidad se apoya en una licencia no exclusiva, que permite que otras organizaciones puedan acceder al desarrollo tecnológico.

El proyecto forma parte de UPN Innovation HUB, una iniciativa que busca vincular la investigación universitaria con las necesidades de las empresas y otros sectores productivos. El caso de CoffeeX muestra cómo una investigación desarrollada en el norte del país puede pasar del laboratorio a una actividad económica concreta.

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