En particular, el banco apunta a aquellos usuarios que por la vía convencional no han podido acceder a un financiamiento, en particular a una tarjeta de crédito. La solución que ha hallado es pedir como respaldo un depósito.

“Si tienes un mal historial, si no tienes cómo demostrar un historial, lo que el banco ofrece es dejar un depósito. Yo (como banco) te doy una tarjeta de crédito sobre ese depósito. Vamos conociéndonos y después de seis meses, si has tenido un buen comportamiento, te migro de esa tarjeta a una tarjeta de crédito como la que conocemos”, detalló Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú.

Enfatizó que la línea del plástico estará “atada” al importe del depósito.

Por ejemplo, si la persona ha depositado S/ 1,000, el banco le presta hasta por ese monto. Y si luego de seis meses, el deudor demostró un buen comportamiento de pago, la entidad financiera le devuelve esos S/ 1,000 del depósito y le otorga una tarjeta de crédito convencional.

Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú. (Fotos: BBVA Perú).

Movimientos

El objetivo del nuevo producto es que el banco conozca al cliente progresivamente, identifique sus movimientos y si le acomoda pagar semanal, quincenal o mensualmente, manifestó el ejecutivo.

“Yo lo que quiero es que sea un proceso ágil, rápido y sencillo. Hoy en día cualquier persona necesita una tarjeta o un medio de pago para poder vivir, navegar en los teléfonos, o en las aplicaciones, en los streaming, en todos esos espacios”, acotó.

Eguiluz hizo la analogía de cuando una persona recién comienza a conocer a otra. De igual modo, el producto propuesto por BBVA sería una forma en que la entidad financiera y el usuario se conocen.

Expectativa

“La expectativa (con el nuevo producto) es que más peruanos accedan al crédito y que puedan tener como medio de pago una tarjeta, porque hoy en día es un elemento importante en la cotidianidad del mundo digital en el que vivimos”, afirmó.

Para acceder a este producto de fácil acceso, el depósito, que queda como una garantía, debe ser de entre S/ 500 y S/ 15,000. La solicitud es digital, se crea una cuenta de respaldo y luego se abre una línea de crédito con un monto equivalente al depósito del cliente.

Posteriormente, el usuario recoge su tarjeta de crédito en una oficina del banco y se pretende que construya un historial, con un consumo mínimo mensual de S/ 100. Seis meses después, el deudor puede recuperar el 100% de su depósito inicial.

“Seguro otros (competidores) van a replicar ese modelo (de crédito de fácil acceso), pero eso es muy bueno. Me gusta mucho la innovación y me gusta que (al BBVA) nos copie la competencia, porque al final quienes se benefician son los consumidores”, expresó el entrevistado.

Para acceder a esta nueva tarjeta de fácil acceso, el depósito, que queda como una garantía, debe ser de entre S/ 500 y S/ 15,000.(Foto: GEC)

Competidores con perfil digital

Sobre la entrada de nuevos competidores al sector financiero peruano, con perfil principalmente digital, Fernando Eguiluz, de BBVA Perú, dijo que esos participantes que ingresan se dirigen a un sector que ya está bancarizado y que “no necesariamente” elige por precio, sino que busca también cercanía y trato preferencial.

“Creo que los siguientes años vamos a empezar a ver (en el sector financiero) una combinación de canal físico, digital y apoyado con inteligencia artificial”, añadió.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.