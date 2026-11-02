El crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– mantuvo su tasa de crecimientoen setiembre de 2026, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así, se reportó una variación interanual de 10.3%, según el ente emisor.

Además, los saldos de setiembre se incrementaron 0.1% con respecto del mes anterior, como resultado de la expansión del crédito a personas.

Por segmentos, la expansión interanual del crédito a personas se aceleró de 10.6% en agosto a 11% en setiembre, principalmente por la expansión de los préstamos destinados al consumo.

BCRP publicó cifras del crédito. (Foto: Andina)

En tanto, el crédito a empresas moderó su tasa de crecimiento interanual de 10.2% en agosto a 9.8% en setiembre. En el mes evaluado, el crédito a personas aumentó 1.1%, mientras que el crédito otorgado a empresas se redujo 0.6%.

Por monedas, el crédito en soles mantuvo un crecimiento interanual de 9.2% en setiembre, mientras que el crédito en moneda extranjera se desaceleró de 14.6% a 14.1% interanual entre agosto y setiembre.

Solo en septiembre, el crédito a personas aumentó 1.1% (Foto: Cesar Campos / GEC)

En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional creció 0.1% y el crédito en dólares lo hizo en 0.3%.