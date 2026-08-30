Ipsos Perú elaboró un estudio por encargo de Banco Falabella y apoyo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

En el referido informe se formula la pregunta: si usted tuviera que conseguir S/ 1,000 en los próximos 30 días por una emergencia, ¿cuál sería su principal fuente? El 26% respondió que sus ahorros, pero el 24% dijo que recurriría a un apoyo o préstamo de familiares o amigos, y el 15% solicitaría un préstamo a una entidad financiera.

Así, el estudio de Ipsos concluye que la dependencia de terceros muestra “fragilidad en la autonomía financiera” de los peruanos.

“Ir a amigos o familiares funciona cuando tú enfrentas un evento inesperado individual: me quedé sin trabajo o me enfermé. Pero cuando es un evento estos que se llaman covariados, como fue el COVID o como puede ser El Niño, mi familia y mis amigos están igual que yo. Entonces, no me van a poder ayudar”, advirtió Carolina Trivelli, investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Un grupo dice recurrir a sus ahorros frente a contingencias. (Fuente: iStock)

“Depender de la familia y amigos es muy exigente, porque si el shock nos afecta a todos no tenemos cómo ayudarnos entre nosotros”, agregó.

El cuarto y quinto lugar de alternativas a las que recurren los peruanos para conseguir esos S/ 1,000 son: dinero del trabajo (8%) y alguna actividad profondos como una pollada o una rifa (8%).

El estudio referido revela además que un 31% de los encuestados considera algo difícil conseguir esos S/ 1,000 en 30 días, mientras que el 27% afirma que no podría hacerlo de ninguna manera, un 25% dice que es poco difícil, un 12% responde que es nada difícil, un 2% lo considera muy difícil y un 3% no precisa una respuesta.

Ipsos preguntó: Si usted tuviera que conseguir S/ 1,000 en los próximos 30 días por una emergencia, ¿cuál sería su principal fuente? (Foto: Andina)