Ipsos realizó un estudio a nivel urbano y rural sobre bienestar financiero. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La situación financiera de los peruanos, en general, es vulnerable si ocurren eventos inesperados que impliquen la pérdida o restricción de los ingresos, ¿cómo se llega a esa conclusión?

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