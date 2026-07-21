Así lo revela el documento de diagnóstico elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que recoge la opinión de bancos, aseguradoras, cooperativas, fintech, proveedores tecnológicos y otros actores del mercado sobre el despliegue del open finance.

En una etapa inicial, los casos de uso estarán concentrados en el otorgamiento y evaluación de créditos mediante el acceso a datos transaccionales de los clientes, siempre con su autorización.

El objetivo es mejorar el análisis de riesgo y ampliar el acceso al financiamiento de personas con escaso historial crediticio, trabajadores independientes y micro y pequeñas empresas (mypes).

“La data transaccional permite construir modelos de riesgo mucho más precisos. Primero hace posible que una persona sea sujeto de crédito y, además, que la tasa de interés refleje de mejor manera su verdadero nivel de riesgo”, sostuvo Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.

Como ejemplo, recordó que algunas entidades financieras ya utilizan el movimiento de las cuentas de sus clientes para estimar su capacidad de ahorro y determinar cuánto podrían pagar mensualmente.

María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic, refiere que muchos independientes y mypes no tienen recibos por honorarios, estados financieros formales o ingresos fijos que sustenten una solicitud de crédito bajo los criterios tradicionales.

Adicional a mejores tasas, el open finance permitirá diseñar productos en función al perfil del deudor, con plazos de pago, por ejemplo, diarios o semanales, según el perfil del deudor, comentó.

La SBS menciona en su informe que el intercambio de información también permitirá el desarrollo de herramientas de gestión financiera para personas y empresas, facilitando una visión consolidada de sus productos financieros y una mejor administración de sus recursos.

El objetivo es mejorar el análisis de riesgo y ampliar el acceso al financiamiento. (Foto: GEC)

Preparación heterogénea

El informe señala que existe una experiencia importante en el desarrollo e intercambio de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), especialmente entre las entidades de mayor tamaño.

No obstante, el nivel de preparación es heterogéneo. Mientras algunas organizaciones ya cuentan con capacidades avanzadas, un grupo de empresas deberá realizar inversiones tecnológicas para cumplir con los requisitos que exigirá el futuro ecosistema de finanzas abiertas.

“Algunas empresas, especialmente las de alcance internacional, ya aplican estándares avanzados de protección de datos y ciberseguridad. Otras deberán invertir para alcanzar un nivel mínimo que permita compartir información de forma segura”, explicó Castro.

Para Yuta, la SBS se refiere principalmente a las entidades no supervisadas, entre ellas las fintech, aunque también alcanza a empresas del sistema financiero —en particular a las microfinancieras— que deberán invertir para cumplir con los estándares del futuro sistema de Open Finance.

Este proceso plantea desafíos transversales para todos los actores del ecosistema, que deben considerar ahora una modernización tecnológica, fondeo e inversión en tecnología, ciberseguridad y talento especializado, gobierno de datos y resiliencia operativa frente a una mayor superficie de riesgo, indicó. Ello significa una mayor inversión de recursos, anotó.

La SBS asumiría un rol activo en el diseño del sistema, la definición de las reglas y estándares técnicos. Foto: Andina.

Gobernanza sería liderada por SBS

En materia de gobernanza, los participantes coincidieron en que el modelo más adecuado para el Perú es uno centralizado durante las primeras etapas de implementación.

Bajo este esquema, la SBS asumiría un rol activo en el diseño del sistema, la definición de las reglas y estándares técnicos, así como en el monitoreo de su funcionamiento, con el fin de garantizar una implementación ordenada y generar confianza entre las entidades participantes.