Un servicio que se puede contratar es el acceso a la información de terceras personas antes de concretar un negocio o firmar un contrato.

“Yo, como dueño de una propiedad, puedo consultar (el reporte crediticio de) mi futuro inquilino para ver cuál es su capacidad de pago y cuál es su condición crediticia antes de alquilarle”, explicó Aldo Saavedra, vicepresidente comercial de canales masivos de Experian.

El experto señaló que al mes se realizan aproximadamente 8,000 consultas de ese tipo (reporte de terceros) con fines inmobiliarios.

“Muchas personas que ocupan o que utilizan este servicio lo hacen para fines inmobiliarios, para alquileres, pueden ser (también), por ejemplo, agentes de bienes raíces”, detalló.

Saavedra estimó que, respecto del año pasado, el número de consultas de ese tipo habría crecido entre 12% y 13%.

Propietarios buscan evitar la pesadilla de tener que lidiar con un inquilino moroso. (Fuente: iStock)

Déficit

“(El crecimiento de esas consultas de terceros con fines inmobiliarios) va de la mano con la brecha existente. El déficit (de vivienda) es alto y, por lo tanto, mucha gente opta por el alquiler”, comentó a Gestión.

Además, al ser consultado sobre si podría haber aumentado la desconfianza por parte de los propietarios que van a arrendar dijo: “Sin duda. Para hacer negocios seguros hay que confiar en la (otra) persona”.

En tal sentido, comentó que anteriormente quienes ponían su propiedad en alquiler, solían tomar la decisión con base en referencias, por ejemplo, arrendaban al amigo de un familiar. Sin embargo, ahora se cuenta con herramientas tecnológicas para desarrollar el mismo negocio, pero con mayor precisión, destacó.

“Muchas referencias pueden venir sesgadas. Alguien puede ser considerado buena persona, pero luego no pagar el alquiler. Entonces, (el propietario) tendría que gatillar el proceso de desalojo que no es tan fácil”, acotó.

El déficit de vivienda en el país es alto, por lo que mucha gente opta por alquilar. (Imagen: Andina)

Entre los servicios de Experian, existe uno dirigido a las pymes y que permite revisar el reporte crediticio de terceros. En este tipo de solicitudes, “el mayor caso de uso” es para fines inmobiliarios, enfatizó el ejecutivo.

Recomendó, además, revisar el reporte crediticio de una persona antes de aceptar ser su aval en algún préstamo.