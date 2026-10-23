Anteriormente, quienes ponían su propiedad en alquiler, solían tomar la decisión con base en referencias. (Foto: GEC)
Anteriormente, quienes ponían su propiedad en alquiler, solían tomar la decisión con base en referencias. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los servicios de las centrales de riesgo permiten que las personas puedan revisar su propio historial o reporte crediticio, a fin de mejorar su calificación antes de solicitar un préstamo o identificar alguna deuda no reconocida, por ejemplo, pero ¿para qué más pueden servir los buró de crédito?

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