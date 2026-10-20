El presupuesto de las familias peruanas refleja nuevas prioridades, según el PAD. (Foto: Pexels)
El presupuesto de las familias peruanas refleja nuevas prioridades, según el PAD. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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La forma en que los hogares de Perú distribuyen su presupuesto ha tenido una recomposición durante casi una década (2016-2025). En detalle, hubo un desplazamiento claro del consumo hacia necesidades esenciales y una contracción en el gasto discrecional u ocio.

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