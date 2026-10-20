Así lo recogió el PAD-Escuela de Dirección Universidad de Piura en su Observatorio Comercial 2027, a propósito del Summit de Plan Comercial. Pero, más allá de los cambios acumulados, ¿qué rubros ganarán o perderán terreno en 2026?

Rubros que “absorben” más recursos

La categoría que más subió su participación en el gasto fue Vivienda, Agua, Luz y Gas, con 2.3 puntos porcentuales (p.p.) de aumento al 2025, y representó el 21.1% del presupuesto familiar en ese año, cuando en el 2016 registró 18.8%. Le siguió Salud, con un incremento de más de 1 p.p. Transporte completó el grupo de partidas en expansión, con 0.7 p.p.

En contraparte, Alimentos fuera del hogar (-1.8 p.p) tuvo la caída más acentuada: pasó del 14.5% al 12.7% del gasto total, lo que reflejó un menor margen para consumos no esenciales. Recreación y Cultura redujo en 0.5 p.p. su peso dentro del presupuesto, al igual que Comunicaciones. Vestido y Calzado mostró una pérdida de participación de 0.4 pp y lo mismo pasó con Bienes y Servicios diversos.

Tras observar estos resultados, Willard Manrique, especialista en Dirección Comercial del PAD, expresó que, para este 2026, “la presión continúa”: “Entre enero y agosto de 2026, los precios de Alojamiento y Servicios Básicos subieron 3.89% en Lima Metropolitana, mientras que los de Salud aumentaron 0.91%. Esto confirma un encarecimiento, pero todavía no permite afirmar que ambos rubros hayan ganado más participación en el presupuesto familiar”.

¿Cómo distribuyen su dinero los hogares peruanos?

Argumentó, en esa línea, que “son gastos que las familias tienen poco margen para postergar”. “Cuando absorben más recursos y los ingresos no acompañan, las decisiones sobre otras compras se vuelven más exigentes: cuánto desembolsar, cuánto durará el producto y si conviene comprarlo ahora” , explicó.

Por su parte, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, explicó que para el 2026, pese a periodos en los que los sectores no primarios llegaron a crecer hasta un 5%, existe una menor velocidad de gasto explicada por la prudencia ante riesgos como el fenómeno del Niño (FEN), lo que frena categorías como Recreación, Cultura o Indumentaria.

“El 2026 ha sido un año muy bueno para la economía, con sectores no primarios que han crecido hasta 5% en algunos meses, es un número bastante alto. En general, todos los rubros de consumo tienen que haber mejorado; sin embargo también hay un factor en contra: estamos ad portas de un FEN que parece ser más que extraordinario. Eso puede afectar a la economía de manera importante en el primer trimestre [de 2027] y también ir en contra del dinamismo del gasto en el último trimestre de este año, o sea, este trimestre puede ir un poco más lento de lo que estábamos esperando”.

Factores macroeconómicos y condicionantes en 2026

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), entre enero y septiembre de 2026, los precios al consumidor aumentaron 4.02% a nivel nacional. “Para una familia cuyos ingresos no hayan crecido en una proporción similar, eso representa una pérdida de capacidad de compra en comparación con el cierre de 2025″, precisó Manrique.

Otros factores son el empleo y el acceso al crédito y a ello se suman el tipo de cambio y las condiciones climáticas, que pueden modificar los costos y la disponibilidad de productos.

“La importancia [de los factores] depende del negocio. En vehículos o electrodomésticos, las condiciones de financiamiento pueden definir una compra; en alimentos, pesan más el precio, la reposición y la cercanía. Las decisiones de las empresas necesitan apoyarse en esa realidad de cada categoría, además de las cifras generales de crecimiento”, sostuvo el vocero del PAD.

El precio de la gasolina varía por tipo de gasohol, distrito y grifo. Para Lima, con datos de Osinergmin/Facilito del 15 de octubre de 2026, el gasohol regular costaba aproximadamente entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. (Foto: GEC)

Asimismo, el transporte se ha encarecido durante 2026. El INEI reportó que en Lima Metropolitana, sus precios acumularon un aumento de 12.59% entre enero y agosto. En septiembre, el INEI también identificó incrementos en combustibles vehiculares y pasajes en taxi, asociados a la mayor cotización internacional del petróleo.

“Ese aumento afecta el presupuesto destinado a movilizarse y puede trasladarse a los costos de distribución de los productos. Un comercio necesita revisar cuánto le cuesta abastecerse y qué parte de ese incremento puede absorber sin comprometer su rentabilidad. El consumidor, a su vez, considera el costo completo de la compra, incluido el desplazamiento o el envío”, advirtió Manrique.

Coincidió Jiménez: “Los gastos fijos del hogar seguramente han subido porque el precio de petróleo también lo ha hecho, la energía ha subido bastante en general, y el balón de gas ahí es clave”.

Algunas “sorpresas” en el consumo

La actividad de restaurantes, entre enero y julio de este año, se incrementó 5.19%, frente al mismo periodo del 2025. Pero ello no significa que todas las familias tengan más dinero disponible para salir a darse “un gustito”.

“Tampoco que todos los establecimientos estén recuperando su rentabilidad. La participación de alimentos fuera del hogar en el presupuesto familiar puede reducirse porque otras obligaciones, como vivienda o salud, crecen más rápido. Hay que considerar que el hogar tradicional ya no es la norma. Tenemos hogares más pequeños”, aclaró Manrique.

El experto del PAD sumó que el FEN también afecta la disponibilidad de los insumos en los restaurantes. Eso puede trasladarse a mayores costos a sus cartas y afectar el flujo de visitas. Ante ese “riesgo” optan por retirar platos que eleven demasiado su costo de producción.

Jiménez, a su turno, expuso que vestido y calzado podrían, más bien, verse favorecidos un poco por razones de precaución en el último trimestre.

Jiménez comentó que las prioridades de gasto en una familia liderada por una mujer son muy distintos a los de un hombre, en términos económicos. Foto: Andina.

“El sector vestido y calzado tiene un comportamiento particular porque, por un lado, tiene a la producción nacional golpeada, pero por otro lado las importaciones crecieron de manera muy grande. Así que el consumidor aparentemente está prefiriendo precio, porque estas importaciones normalmente vienen a precios más bajos que la producción nacional; entonces, hay una recuperación, pero una recuperación de productos con precios más bajos” , dijo.

Por eso, además del precio, importa ofrecer alternativas que se ajusten a distintas capacidades de pago, recordó el especialista del PAD. Una presentación pequeña puede facilitar la compra de quien tiene un presupuesto inmediato limitado; un formato de mayor rendimiento puede resultar atractivo para quien puede abastecerse. Ambas necesidades pueden coexistir dentro de una misma categoría.

Sostuvo también que el valor que una persona asigna a una compra depende de la ocasión y del género.

“El análisis de 2025 presentado en el Summit muestra que los hogares de uno o dos integrantes tienen un mayor gasto por persona en alimentos fuera del hogar y en bebidas alcohólicas y tabaco que el resto. Sin embargo, cuando los hogares son liderados por una mujer, esos gastos caen. Las mujeres gastan distinto: educación, servicios de hogar seguros, alimentación dentro del hogar y salud crecen”, concluyó.