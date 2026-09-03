Frente a un público más consciente en torno al consumo de bebidas alcohólicas, las miradas ahora giran a otras opciones. (Foto: iStock).
Frente a un público más consciente en torno al consumo de bebidas alcohólicas, las miradas ahora giran a otras opciones. (Foto: iStock).
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Mayumi García
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En la mayoría de reuniones sociales, las bebidas alcohólicas se convierten en un actor casi infaltable, como parte de una costumbre bastante arraigada en el consumidor. Si bien la cerveza encabeza la mayoría de preferencias, también surgen otras opciones que empiezan a ser bien recibidas, principalmente, por las nuevas generaciones y que dejan abierta la posibilidad a futuro de un interesante replanteamiento en los productos de consumo, según un reciente informe de Impronta Research. Conozca todos los detalles.

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