El estrecho de Ormuz es tan importante para Irán como para la economía mundial.
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Financial Times
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Hasta ahora, las disrupciones en el suministro y en los precios del petróleo, así como en la economía mundial, han sido sorprendentemente manejables.

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