En la foto: Avenida Chimu Fotos: Jesœs Saucedo /@Photo.gec
En la foto: Avenida Chimu Fotos: Jesœs Saucedo /@Photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Raimundo Morales
Raimundo Morales

La delincuencia se ha convertido en el principal problema para los peruanos. Afecta la vida de millones de personas, cambia sus rutinas y limita sus posibilidades de trabajar, emprender y progresar.

TE PUEDE INTERESAR

Competencias para liderar la innovación: 9 aprendizajes clave
La disciplina y el compromiso de la Reserva Federal
De cuentas presenciales a brókers digitales: cuando invertir se volvió para todos
Empresas peruanas y la IA: Lo que debes saber sobre el próximo plazo regulatorio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.