Según Capece, durante el primer semestre del año, 24.3 millones de peruanos, equivalentes al 60% de la población, realizaron compras por Internet.

Una primera forma de reconocer si un comercio es confiable es revisando los comentarios y reseñas en Internet.

“Indagaría un poco más sobre esta persona (o empresa que vende), los reviews (reseñas o críticas), las calificaciones y toda la data que pueda sacar”, dijo Guillermo Johanson, country manager de PayVálida durante el Latam Epayment Summit 2026, organizado por Capece.

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Durante el primer semestre del año, 24.3 millones de peruanos, equivalentes al 60% de la población, realizaron compras por Internet. (Foto: iStock)

Es importante verificar si la tienda online realiza ventas de forma recurrente y cuáles son las opiniones del público, coincidió Luis Gamarra, CEO de Alignet.

Lo segundo es corroborar si el comercio está constituido o no como empresa, si cuenta con un correo electrónico, y otros datos “que sustenten que la compra no sea fraudulenta”, dijo Johanson.

Una tercera sugerencia es identificar a quién se está enviando el pago. “Si el número de la cuenta (a donde el comprador debe efectuar la transferencia) es a nombre de una persona que no tiene ninguna relación con la empresa, lo mínimo que el usuario debe hacer es entrar a Chat GPT o Gemini y preguntar toda la información sobre la compañía y los posibles fraudes que hayan surgido”, sostuvo Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay.

Es importante verificar si la tienda online realiza ventas de forma recurrente y cuáles son las opiniones del público. (Foto: Pixabay)

Como cuarta recomendación, Pacheco también instó al público a no confiar en las ofertas. “Nadie te va a vender un Mercedes-Benz al precio de una bicicleta. Eso no existe, pero algunos caen”, advirtió.