Durante el primer semestre de 2026, las ventas online alcanzaron los US$ 19,300 millones, según Capece.
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Las estafas por Internet están a la orden del día y puede ser difícil distinguir para los consumidores si una tienda virtual es o no confiable. Aquí las sugerencias de algunos altos ejecutivos, y a su vez, expertos en pagos electrónicos.

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