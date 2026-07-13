El sistema de inteligencia artificial (IA) ChatGPT tendrá un nuevo modelo: GPT-5.6, de acuerdo con OpenAI.

Dispondrá de tres modelos para distintas necesidades: Sol, Terra y Luna. Te explicamos en qué consisten.

GPT-5.6 Sol

Se utilizará para trabajos que requieren mayor razonamiento y podrá revisar grandes volúmenes de información, comparar alternativas, detectar inconsistencias y brindar soluciones antes de entregar un resultado para su respectiva revisión.

En su configuración ultra, coordinará varios agentes de IA a la vez, lo que permitirá dividir un proyecto en diferentes tareas como investigar, analizar, redactar y verificar para completar procesos complejos con mayor rapidez, pero gastando más tokens (unidad básica de información que procesa un modelo de inteligencia artificial, y que en sistemas de pago, sirven para medir el cobro por cada requerimiento tipeado).

Según OpenAI, Sol logró una puntuación de 80 en Artificial Analysis Coding Agent Index, y empleó menos tokens de salida para completar tareas en un tiempo reducido . Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Para desarrolladores, GPT-5.6 Sol podrá generar códigos, encontrar errores y revisar repositorios para proponer mejoras; y también dará una mano para documentar sistemas y resolver tareas de línea de comandos en proyectos de largo plazo.

Esta herramienta ya está disponible para los usuarios.

GPT-5.6 Terra

Para tareas como escribir correos, resumir reuniones, analizar hojas de cálculo y hacer reportes y atender consultas internas. Es el balance entre velocidad y costo, ideal para equipos administrativos y comerciales, según OpenAI. Es la opción más estándar.

GPT-5.6 Luna

Es el modelo más rápido y económico de OpenAI, ideal para emplearse en tareas repetitivas de gran escala, como por ejemplo: clasificar mensajes, extraer datos, realizar descripciones, responder preguntas frecuentes y procesar solicitudes.

Según OpenAI, la mayor eficiencia por token puede reducir costos; por ello, con GPT-5.6 habría “más trabajo útil con menos recursos” para realizar tareas con el mismo presupuesto.

Cabe añadir que el modelo ChatGPT-5.4 dejará de tener soporte desde el 23 de julio próximo.