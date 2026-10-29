El proyecto del centro de datos de Nscale en Barstow, Texas, el 15 de octubre.
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Agencia Bloomberg
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La avalancha de deuda necesaria para financiar el auge de la inteligencia artificial empieza a poner a prueba a Wall Street. El mercado de crédito muestra las primeras señales de que se acerca al límite de lo que puede absorber.

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