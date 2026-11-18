Fernando Eguiluz divide su tiempo entre actividades cargadas de adrenalina, la escritura de su segundo libro y la dirección de una compañía con más de 7,000 colaboradores. “Es mucho más difícil, a veces, dirigir una familia de siete integrantes que a 7,800 colaboradores”, cuenta en Líderes sin guion el CEO de BBVA Perú.

En conversación con el programa conducido por Vanessa Ochoa, editora de G de Gestión, y que se transmite todos los martes a las 4:00 p. m. por el canal de YouTube de Diario Gestión, el banquero habla sobre los desafíos del sector financiero, su punto de vista sobre la crisis de Ueno Bank en Paraguay y adelanta un nuevo lanzamiento en el país. Pero también comparte qué le gustaría hacer cuando, en algún momento, cierre su etapa como CEO.

“Cuando termine de trabajar en BBVA, me dedicaré a la docencia. Lo he hecho ocasionalmente, pero me gusta mucho. A la sociedad hay que devolverle todo lo que nos ha dado. La sociedad me ha dado más de lo que merezco y la docencia es una forma de contribuir con un grano de arena a la nueva generación”, cuenta.

Eguiluz empezó en BBVA como practicante y hoy dirige la operación en Perú. “A veces me preguntan cómo hago para aguantar 30 años en el mismo lugar. Pero cuando hay respeto, proyectos interesantes y línea de carrera, y ves que creces dentro de la organización, te das cuenta de que vale la pena”, señala.

Su primer emprendimiento

Mucho antes de convertirse en CEO, Eguiluz también tuvo una experiencia como emprendedor. Cuando estudiaba en la universidad de México, hace unos 35 años, puso en marcha un negocio de agua embotellada.

Al principio, el proyecto funcionó bien. El agua provenía de una zona rodeada de cierto misticismo por las propiedades que se le atribuían. “Decíamos que era un agua que curaba y la vendíamos como pan caliente”, recuerda.

Sin embargo, el negocio también le dejó una lección sobre la importancia de la gestión. Aunque las ventas marchaban bien, no tenían la capacidad para administrar los recursos ni repararon en un aspecto fundamental: nunca analizaron la calidad del agua. La experiencia le enseñó que detrás de una oportunidad aparentemente prometedora también pueden esconderse riesgos que un emprendedor no debe pasar por alto. “En los detalles está el diablo”, repite.

Los desafíos de la banca

En otro momento de la conversación, Eguiluz abordó los retos que enfrenta el sector financiero. Uno de los principales, tanto para los bancos digitales como para los tradicionales, es cómo autenticar la identidad de un cliente y evitar la suplantación, así como impedir que una inteligencia artificial acceda a una cuenta sin autorización de su titular.

En el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), explicó que BBVA utiliza inteligencia artificial para evaluar la capacidad de pago de los negocios. También destacó los programas de capacitación e inclusión financiera que buscan ayudar a los emprendedores a transparentar sus ingresos y fortalecer su perfil financiero para acceder a más oportunidades de crédito.