PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF) abrieron la convocatoria para una nueva edición del premio Empresas Más Admiradas (EMA) – Empresas Familiares 2026 que, por segundo año consecutivo, busca identificar y reconocer a las compañías familiares peruanas que destaquen por sus buenas prácticas empresariales.
Bajo el lema “El valor del legado”, la iniciativa tendrá nuevamente a la Asociación de Empresas Familiares (AEF) como partner, junto con PwC Perú y G de Gestión como organizadores.
Categorías de EMA Empresas familiares 2026
La convocatoria está dirigida a empresas peruanas formales y de propiedad familiar, que cuenten con una facturación anual mayor a los S/ 5 millones. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre.
Las empresas podrán postular a las siguientes categorías: Visión transformadora y resiliencia; Unidad y liderazgo con propósito; Integridad y valor sostenible; y Gestión y transformación del talento. No se contemplan cambios respecto de la edición previa.
La ceremonia de premiación está prevista para el 15 de octubre, en Lima.
Por segundo año consecutivo, se busca reconocer a las compañías familiares, grandes y medianas, que promuevan la difusión de buenas prácticas empresariales en el país.
Alcance. El pasado 8 de agosto, PwC Perú, G de Gestión y la Universidad Católica San Pablo, reconocieron en Arequipa a seis empresas familiares de la Macrorregión Sur. Con esta edición ya realizada, la nueva convocatoria EMA Empresas Familiares 2026, actualmente abierta, busca ampliar la visibilidad y el reconocimiento de las empresas familiares de otras regiones del país.