PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF) abrieron la convocatoria para una nueva edición del premio Empresas Más Admiradas (EMA) – Empresas Familiares 2026 que, por segundo año consecutivo, busca identificar y reconocer a las compañías familiares peruanas que destaquen por sus buenas prácticas empresariales.

Bajo el lema “El valor del legado”, la iniciativa tendrá nuevamente a la Asociación de Empresas Familiares (AEF) como partner, junto con PwC Perú y G de Gestión como organizadores.

Categorías de EMA Empresas familiares 2026

La convocatoria está dirigida a empresas peruanas formales y de propiedad familiar, que cuenten con una facturación anual mayor a los S/ 5 millones. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre.

Las empresas podrán postular a las siguientes categorías: Visión transformadora y resiliencia; Unidad y liderazgo con propósito; Integridad y valor sostenible; y Gestión y transformación del talento. No se contemplan cambios respecto de la edición previa.

La ceremonia de premiación está prevista para el 15 de octubre, en Lima.

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Por segundo año consecutivo, se busca reconocer a las compañías familiares, grandes y medianas, que promuevan la difusión de buenas prácticas empresariales en el país.

Alcance. El pasado 8 de agosto, PwC Perú, G de Gestión y la Universidad Católica San Pablo, reconocieron en Arequipa a seis empresas familiares de la Macrorregión Sur. Con esta edición ya realizada, la nueva convocatoria EMA Empresas Familiares 2026, actualmente abierta, busca ampliar la visibilidad y el reconocimiento de las empresas familiares de otras regiones del país.