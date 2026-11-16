La inteligencia artificial (IA) ha sido el principal motor de inversión y mercados en los últimos años. Pero detrás de empresas como OpenAI o los grandes proveedores de nube existe una amplia cadena de valor, que abarca semiconductores, servidores, centros de datos, sistemas eléctricos, construcción y generación de energía. Entender esta estructura es importante porque, ante una eventual desaceleración del ciclo de inversión –preocupación que ha crecido últimamente en el mercado–, el impacto no sería uniforme.

En términos simples, la cadena puede dividirse en tres grandes bloques. Primero están quienes operan los centros de datos, incluyendo a los grandes proveedores de nube y compañías especializadas. Luego aparecen los proveedores de la infraestructura: semiconductores, servidores, equipos de redes, sistemas de refrigeración y equipamiento eléctrico. Finalmente están quienes suministran la energía necesaria para operar esa capacidad.

Por ahora, existen razones para pensar que el crecimiento estructural de la IA tiene todavía camino por recorrer. La inversión tecnológica alcanzó aproximadamente US$ 1.8 trillones en apenas tres años y representa cerca de 5.4% del PBI estadounidense. Sin embargo, parte importante del aumento refleja mayores costos: desde el 2022, el precio de la electricidad ha subido más de 30%, mientras que los precios de semiconductores aumentaron alrededor de 22% solo este año. Ajustado por inflación, el crecimiento de la inversión luce menos extraordinario; además, la penetración de la IA recién es comparable con la del internet de banda ancha en Estados Unidos alrededor del año 2000, cuando apenas 3% de los hogares tenía acceso.

No obstante, algunas señales de alerta empiezan a aparecer. Los precios de los servicios asociados al uso de modelos de IA han caído más de 50% desde mayo, mientras que las grandes tecnológicas destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos a inversión. Si los ingresos generados por la IA crecen más lentamente que la capacidad instalada, eventualmente se moderarán los planes de expansión.

En ese contexto, las empresas más vulnerables serían las especializadas en alquilar capacidad de cómputo, conocidas como neoclouds. Son negocios intensivos en capital, con alto endeudamiento y activos que se deprecian rápidamente. Si aumenta la oferta relativa y caen las tarifas de alquiler, sus márgenes pueden deteriorarse con rapidez. Luego aparecen semiconductores y hardware tecnológico, cuyos ingresos dependen de que se sostenga el ritmo de inversión en IA; de hecho, algunas acciones de equipos para semiconductores han visto caídas cercanas a 50% desde sus máximos recientes.

Más abajo en vulnerabilidad aparecen los proveedores de equipamiento eléctrico, refrigeración y maquinaria. Sus grandes carteras de pedidos las protegen, pero un menor desarrollo de nuevos centros de datos afectaría su crecimiento. Asimismo, los grandes proveedores de nube cuentan con negocios diversificados y fuertes flujos de caja, lo que les permitiría absorber mejor una desaceleración. Finalmente, las empresas de electricidad también se encuentran moderadamente expuestas: su demanda no depende únicamente de la IA y sus valorizaciones se han moderado respecto a los niveles de inicio de año.

En síntesis, una desaceleración de la inversión en IA gatillaría una discriminación entre ganadores y perdedores dentro de la industria. En ese sentido, usando este análisis como pauta, se pueden identificar segmentos para insular los portafolios ante esa eventualidad.

Jorge Beingolea es director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management