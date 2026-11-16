El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este lunes que el 2026 ha sido “un año complejo” para el país y expresó su expectativa de que la situación mejore el próximo año, en momentos en que su popularidad registra una caída sostenida en las encuestas.

“Nos ha tocado un año complejo”, afirmó el mandatario durante un punto de prensa en Vietnam, donde inició su primera gira oficial por Asia.

Entre las dificultades que ha atravesado el Ejecutivo, Kast mencionó las inundaciones y aluviones provocadas por El Niño -“un fenómeno climático como el que no habíamos tenido en las últimas décadas”-, así como el alza del precio de los combustibles debido a la guerra en Medio Oriente.

“Puedo entender la situación que viven muchos compatriotas, pero vuelvo a insistir: seguimos trabajando para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante”, indicó.

Disminución de popularidad

Diversas encuestas publicadas este fin de semana sitúan por debajo del 30% la aprobación de Kast, que fue elegido el pasado diciembre con el 58.1% de los votos.

El sondeo Criteria publicó el domingo que la popularidad del mandatario cayó al 18%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en marzo pasado, mientras que su desaprobación subió al 72%, cinco puntos más que la semana anterior.

La aprobación de Kast cayó al 18% en el último sondeo de Criteria, mientras que Cadem la ubicó en 27%. Foto: EFE.

Cadem, por su parte, situó la aprobación del gobernante en un 27% y la desaprobación en el 69%.

“Creemos que a comienzos ya del próximo año vamos a ver una situación algo distinta y esperamos que mejoren los índices de empleo y también que mejoren los índices de inversión en nuestro país”, apuntó.

“Tenemos esa esperanza, ese optimismo de que el próximo año será un buen año”, añadió Kast, que ganó las elecciones con la promesa de reactivar la economía y solucionar la crisis de seguridad y frenar la migración irregular.

Escándalos y conflictos

Desde el inicio de su gestión en La Moneda, el Gobierno de Kast ha enfrentado distintos episodios que han afectado su imagen y que ya derivaron en la salida de tres ministros.

La popularidad del mandatario comenzó a deteriorarse pocos días después de asumir, luego de que decidiera no recurrir a un mecanismo estatal destinado a amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. La medida terminó trasladando a los consumidores el incremento generado por la guerra en Medio Oriente.

En las últimas semanas, la imagen presidencial también se ha visto afectada por el escándalo relacionado con la liberación de medio centenar de pederastas y por el paro de camioneros y transportistas que bloqueó parcialmente las principales rutas del país durante la semana pasada.

Con información de EFE.