“Desde mi salida, he visto una avalancha de llamados de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, señaló Huang el martes en un comunicado. “Si el directorio decide que mi regreso responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor atender esos llamados y volver como director ejecutivo”.

La compañía cortó vínculos con Huang después de que se revelara que había mantenido varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer que, según reportes, el gobierno estadounidense creía que espiaba para China.

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“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia y cometí graves errores en mi vida personal”, afirmó Huang en el comunicado. “Le generé problemas al directorio que lamento profundamente. Asumo plenamente mis errores y estoy comprometido a cooperar con la investigación independiente del directorio”.

Desde su salida, el presidente Donald Trump y destacados ejecutivos han pedido su regreso. En una publicación en redes sociales, las firmas de inversión Altimeter Capital Management y Atreides Management citaron “el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang durante un largo período” y la incertidumbre generada por su salida para instar al directorio a adoptar un enfoque “pausado, mesurado y deliberado” sobre el futuro liderazgo de Nvidia.

Eso debería incluir “el posible regreso de Jensen Huang”, escribieron Brad Gerstner , de Altimeter, y Gavin Baker , de Atreides, en una carta al directorio de Nvidia publicada en X. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla Inc., también ha expresado su apoyo a un regreso.

Trump dijo que “no le molestaría” que Huang regresara. “No me molestaría”, dijo Trump a periodistas el lunes. “Mucha gente se lo está pidiendo a Jensen, creen que Jensen debería volver. Ciertamente no es una mala idea”.

Huang fue uno de los directores ejecutivos con más años en el cargo en la historia de Silicon Valley y transformó a Nvidia de un fabricante de componentes para videojuegos de PC en el principal beneficiario de la revolución de la IA. En el proceso, las ventas de Nvidia se dispararon hasta niveles nunca vistos en la industria de los chips y la compañía fue la primera en superar una valoración de US$ 5 billones.

El directorio de Nvidia rompió oficialmente sus vínculos con el cofundador de 63 años el 12 de noviembre, después de que la controversia en torno a sus relaciones se convirtiera en una crisis que abarcó Silicon Valley, Washington y Pekín. Legisladores estadounidenses han pedido respuestas al ejecutivo sobre la presunta trama de espionaje, mientras Pekín ha negado que intentara espiar a Huang.

Comparecerá ante el Congreso

Jensen Huang acordó comparecer ante el Congreso el próximo mes. Responderá preguntas sobre su relación con una presunta espía china y los protocolos de seguridad de la compañía, en medio de un escándalo que ha sacudido a una de las empresas más valiosas del mundo.

Huang comparecerá el 1 de diciembre ante una sesión conjunta de los comités de Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del comité especial sobre China, según un comunicado de los presidentes de esos paneles. Huang aceptó la invitación después de que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, y el presidente del comité sobre China, John Moolenaar, amenazaran la semana pasada con emitir una citación para obligarlo a comparecer.

El abogado general de Nvidia, Tim Teter, también aceptó declarar ante los comités el 2 de diciembre, dijeron los legisladores.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus papeles en una posible vulneración de nuestra seguridad nacional”, dijeron Moolenaar, Mast y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Rick Crawford, en el comunicado. “El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel de Huang y Nvidia al permitir que actores peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible activo de inteligencia chino en este escándalo”.

Portavoces de Huang y Nvidia no hicieron comentarios de inmediato sobre el comunicado de los legisladores. El lunes, la compañía dijo en un comunicado: “Esperamos reunirnos con los presidentes de los comités el 2 de diciembre”.