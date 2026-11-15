El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó el domingo a Nvidia a explicar si permitió conscientemente que sus chips de IA más avanzados llegaran a China, al considerar secundaria la relación extramarital de su exdirector ejecutivo Jensen Huang con una supuesta espía de Pekín.

Estados Unidos prohíbe las ventas a China de los chips de inteligencia artificial más avanzados, con el objetivo de superar a los chinos en la carrera por dominar la inteligencia artificial (IA).

En declaraciones en Fox News el domingo, tres días después de la dimisión de Huang, Bessent dijo que quiere saber si Nvidia utilizó empresas fantasma para esquivar las restricciones estadounidenses y vender sus chips más potentes a China.

A finales de 2025, el presidente Donald Trump únicamente autorizó la venta a los chinos de chips de Nvidia denominados H200, pero no de los chips más avanzados utilizados para ejecutar los modelos de IA que están transformando la sociedad moderna.

“Nada por encima de los H200 puede venderse a los chinos”, dijo Bessent.

“Lo que es más importante aquí”, añadió, “es examinar si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento de las restricciones de exportación de Estados Unidos”.

Aludió a empresas vinculadas a Megaspeed, la empresa de centros de datos con sede en Singapur para la que trabajó en el pasado la presunta amante de Huang, Alice Huang.

“¿Y quién lo sabía? Porque estas empresas fantasma eran obvias. Estaban siendo investigadas. ¿Y utilizó Nvidia estas empresas como vía indirecta para vender chips a los chinos?”, se preguntó Bessent.

Sobre Alice Huang, afirmó: “No me importa si es espía o no. Las debilidades de Jensen son asunto suyo”, concluyó.

Bessent dijo que quería respuestas de Nvidia y de su investigación interna sobre la conducta de Jensen Huang en un plazo de 10 días.

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Estados Unidos sospecha que Megaspeed ha ayudado a empresas chinas a eludir los controles de exportación estadounidenses con la compra de chips de Nvidia para sus centros de datos en el sudeste asiático y el desvío de éstos a China.

El Departamento de Justicia realiza actualmente una investigación penal sobre el tema.

Nvidia dijo a finales del mes pasado que había investigado estas acusaciones el año pasado y las refutó.

Los senadores citaron a Jensen Huang para que comparezca el mes que viene ante la Comisión Bancaria de la Cámara alta.

En declaraciones en Fox News el domingo, tres días después de la dimisión de Huang, Bessent dijo que quiere saber si Nvidia utilizó empresas fantasma para esquivar las restricciones estadounidenses y vender sus chips más potentes a China. Foto: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo

Jensen Huang también accedió a testificar a puerta cerrada en la Cámara de Representantes antes del feriado de Acción de Gracias el 26 de noviembre.

Nvidia tiene previsto publicar sus resultados trimestrales el martes.

Elaborado con información de AFP