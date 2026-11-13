Nvidia, gran protagonista del auge de la inteligencia artificial (IA) y uno de los gigantes bursátiles de Estados Unidos, afronta una nueva etapa sin su cofundador y máximo responsable durante 33 años, Jensen Huang, en medio de las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en esta tecnología.

Huang reconoció el pasado domingo en una carta a los empleados que había sido infiel a su esposa después de que medios estadounidenses lo vincularan con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

A este primer escándalo se suma otra presunta relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía al frente de su división de salud, información que él no ha confirmado públicamente.

La empresa tiene previsto celebrar el próximo miércoles una reunión interna para explicar la situación. Por el momento, ha anunciado que Huang, de 63 años, será reemplazado de forma interina por Colette Kress, de 59, que mantendrá su puesto de directora financiera.

Las acciones de Nvidia acumulan una caída cercana al 16% desde el pasado 3 de noviembre, cuando cerraron a US$ 206, antes de que estallara el escándalo. Los títulos volvieron a caer el jueves y llegaron a situarse en torno a los 165 dólares.

El imperio de Nvidia

La salida de Huang supone un revés para el imperio tecnológico que Nvidia ha construido durante décadas desde su fundación en 1993 por el empresario de origen taiwanés y los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, con el objetivo de llevar los gráficos 3D a los mercados multimedia y de videojuegos.

En julio de 2025, se convirtió en la primera empresa en alcanzar los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil gracias a la creciente demanda de sus chips de IA, capaces de alimentar grandes modelos de lenguaje y centros de datos.

El director general de Nvidia, Jensen Huang, habla con reporteros durante un encuentro entre el primer ministro de China, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Go Nakamura/Pool Foto vía AP, archivo)

Actualmente es la segunda compañía más valiosa del mercado y entre sus principales clientes se encuentran Amazon, Google, Meta y Microsoft.

“El liderazgo tecnológico de Nvidia no va a desaparecer, pero Huang había desempeñado un papel extraordinariamente importante como estratega jefe, negociador y representante político de la empresa, con acceso privilegiado tanto a Washington como a Pekín”, apunta en una nota Lizzi C. Lee , experta en tecnología y economía china del Asia Society Policy Institute (ASPI).

Y es que Huang es también uno de los principales aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sector tecnológico, y el pasado septiembre fue uno de los ejecutivos elegidos -junto a Elon Musk, Sam Altman (OpenAI) y Tim Cook (exCEO de Apple)- para compartir mesa con él y con el mandatario chino, Xi Jinping, en una cena de Estado en la Casa Blanca.

Los próximos pasos

La marcha de Huang plantea interrogantes sobre la capacidad de Nvidia para mantener su liderazgo tecnológico sin la figura que ha concentrado buena parte de su estrategia empresarial.

Todo ello en un momento en que los mercados siguen cuestionando la rentabilidad de las enormes inversiones en la IA. En ese sentido, Lee considera que la salida de Huang puede tener repercusiones “en todo el ecosistema” de esta tecnología.

El futuro de la IA también afronta un escenario de mayor incertidumbre tras la amplia victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, ya que los demócratas apuestan por una mayor regulación, a diferencia de la visión desreguladora de Trump.

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Por su parte, Kress, licenciada en finanzas por la Universidad de Arizona y que comenzó en Nvidia en 2013 tras haber trabajado en Cisco y Microsoft, manifestó en 2023 su preocupación por la restricción de EE.UU. de las ventas de Nvidia en China, y aseguró entonces que el gigante asiático representaba entre el 20% y el 25% de los ingresos de la empresa en materia de centros de datos.

Bajo su liderazgo, la compañía publicará sus resultados del tercer trimestre de 2027 (no sigue el calendario natural) el próximo martes. Los analistas estiman unos ingresos de US$ 109,200 millones, un aumento del 92% en términos interanuales.

El fabricante de chips obtuvo en el segundo trimestre 59.688 millones de dólares, un 126% más interanual, y reportó una facturación trimestral de US$ 96,221 millones, un 106% más, de los cuales más de 89,000 correspondieron a su lucrativo negocio de los centros de datos.