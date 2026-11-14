“No habrá más inversiones sin Jensen”, afirmó KoGuan en un mensaje de texto, en el que señaló que ha invertido alrededor de US$ 1,300 millones en Nvidia.

En una serie de publicaciones en X, KoGuan calificó a Huang como “el creador supremo” y reconoció que, aunque el ejecutivo cometió errores, “debemos priorizar las recompensas” en lugar de “los castigos”.

Las publicaciones se produjeron después de la abrupta destitución de Huang de Nvidia tras conocerse tres relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China. Su salida puso fin a décadas al frente de una compañía que ocupa un lugar central en la expansión de la IA y, por extensión, en la economía mundial.

Leo KoGuan in 2015 Photographer: Desiree Navarro/WireImage/Getty Images

KoGuan, radicado en Singapur y con una fortuna de US$ 13,200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, comenzó a invertir en Nvidia en marzo. Fue un movimiento notable para un inversionista cuyo patrimonio durante años había estado concentrado en gran medida en una sola acción: Tesla Inc. El tamaño de la participación de KoGuan en Nvidia no pudo verificarse de forma independiente.

A comienzos de esta semana, KoGuan dijo en X que también invierte en Space Exploration Technologies Corp. y Google, cuya matriz es Alphabet Inc. Según declaró a Bloomberg, planea aumentar sus posiciones en esas compañías.

Los inversionistas deben comprar y mantener a largo plazo acciones de empresas de superinteligencia, escribió en X.

“Espero y planeo invertir en Jensen Huang si crea o compra” otra empresa de superinteligencia, escribió el viernes. “Espero que me dé la oportunidad de invertir en su futura compañía”.