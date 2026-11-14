Logo de Nvidia Corp. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Logo de Nvidia Corp. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El inversionista multimillonario y accionista de Nvidia Corp. Leo KoGuan expresó el viernes su respaldo a Jensen Huang y dijo que no aumentará su participación en la tecnológica con otra persona al frente de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR

Anthropic excluye a inversionistas de China y Hong Kong de su histórica OPI
Supuesta espía del caso Nvidia compró chips prohibidos que acabaron en China
Espías y chips: la telaraña empresarial de la supuesta amante de Jensen Huang
Nvidia afronta una nueva etapa tras la dimisión de su cofundador y entre dudas sobre la IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.