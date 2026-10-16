Captura de video tomada de la cuenta en X @Tesla de la empresa Tesla en la que se ve la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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Tesla presentó este jueves la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

En una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

“Bueno, ha funcionado”, declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra.

Captura de video tomada de la cuenta en X @Tesla de la empresa Tesla en la que se ve la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster. (Foto: EFE)
Captura de video tomada de la cuenta en X @Tesla de la empresa Tesla en la que se ve la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster. (Foto: EFE)

Velocidad del Roadster

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1.6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

La producción iniciará en el 2028

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

La segunda generación del Roadster fue presentada inicialmente en el 2017, con la promesa de comercializarse en el 2020 por unos 200,000 dólares. Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, y posteriormente sus programas de conducción autónoma y robots humanoides.

Con información de EFE

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