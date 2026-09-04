El robotaxi Cybercab de Tesla se muestra durante la feria del automóvil AutoMobility LA 2024 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el 21 de noviembre de 2024. La compañía de Elon Musk empezó a ofrecer servicios de robotaxi el 22 de junio en Austin, Texas.
El robotaxi Cybercab de Tesla se muestra durante la feria del automóvil AutoMobility LA 2024 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el 21 de noviembre de 2024. La compañía de Elon Musk empezó a ofrecer servicios de robotaxi el 22 de junio en Austin, Texas.
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Redacción Gestión
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Tesla, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos dirigido por el multimillonario Elon Musk, presentó este jueves en Austin (Texas) el Cybercab, un vehículo concebido específicamente como robotaxi autónomo y con el que la compañía planea expandir su servicio en EE.UU.

Antes del lanzamiento de este jueves, que tuvo lugar en un evento privado, Tesla registró 45 de estos nuevos vehículos ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés), según informó el diario local Austin American-Statesman.

El coche pesa 3,113 libras (unos 1,412 kilogramos), utiliza una batería de iones de litio y cuenta con un motor eléctrico de 219 caballos de potencia y tracción delantera, según documentos presentados en mayo por la compañía ante la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés).

Los documentos registran una autonomía combinada no ajustada de 418.2 millas (unos 673 kilómetros), aunque se trata de un resultado de laboratorio y no de la cifra definitiva de autonomía que aparecerá en la etiqueta comercial del vehículo.

CHICAGO, IL - 6 de febrero de 2026: El robotaxi autónomo Tesla Cybercab se presentó con un llamativo acabado dorado durante la presentación a la prensa del Salón del Automóvil de Chicago 2026 en McCormick Place, Illinois. (Foto de Jacek Boczarski / Anadolu vía AFP)
CHICAGO, IL - 6 de febrero de 2026: El robotaxi autónomo Tesla Cybercab se presentó con un llamativo acabado dorado durante la presentación a la prensa del Salón del Automóvil de Chicago 2026 en McCormick Place, Illinois. (Foto de Jacek Boczarski / Anadolu vía AFP)

Diseño revolucionario

Tesla mostró por primera vez el diseño del Cybercab en octubre de 2024, durante un evento celebrado en un estudio cinematográfico de Los Ángeles (California), y comenzó su producción en abril pasado, aunque Musk advirtió entonces que el ritmo inicial de fabricación sería “muy lento”.

El programa comenzó como un proyecto piloto en Austin en junio de 2025 y posteriormente se extendió a otras ciudades.

En su última conferencia con inversores para presentar sus resultados financieros, celebrada en julio, Tesla aseguró que su flota había acumulado más de 380,000 millas (unos 611,000 kilómetros) de conducción sin supervisión en seis ciudades de dos estados.

Sin embargo, Tesla todavía se encuentra muy por detrás de Waymo, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, que lanzó su servicio comercial Waymo One en el 2018 y abrió al público general sus viajes completamente sin conductor en el 2020.

Texas se ha convertido en espacio de pruebas ya que cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos. (Foto: AFP)
Texas se ha convertido en espacio de pruebas ya que cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos. (Foto: AFP)

La competencia de Tesla

Waymo se consolidó como el principal operador de robotaxis de EE.UU. y asegura que sus vehículos habían recorrido, hasta finales de marzo, más de 220 millones de millas (unos 354 millones de kilómetros) en modo totalmente autónomo.

La compañía ofrece viajes en 14 ciudades estadounidenses y tiene cerca de un millar de vehículos autónomos registrados en Texas, frente a los 420 de Tesla, de los cuales solo 45 son Cybercabs.

En julio, Zoox recibió una exención temporal del Gobierno federal que le permite desplegar comercialmente hasta 2,500 vehículos por año durante dos años.

También participan en el sector empresas como May Mobility, que despliega vehículos autónomos a través de Uber en Arlington (Texas), y Motional, controlada mayoritariamente por Hyundai y enfocada en el desarrollo de robotaxis de nivel 4 de automatización.

Con información de EFE

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