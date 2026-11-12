Google vuelve a apostar por las gafas inteligentes: Gemini será su principal atractivo. Foto: Google
Google vuelve a apostar por las gafas inteligentes: Gemini será su principal atractivo. Foto: Google
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En plena fiebre de la inteligencia artificial, Google anunció que, tras el tropiezo de Google Glass, alistan su regreso a este mercado con una nueva generación de dispositivos.

El nuevo producto de Google combina inteligencia artificial, diseño y funcionalidades conectadas a sus principales servicios. Sin embargo, uno de los desafíos para su comercialización será superar las preocupaciones sobre privacidad que han acompañado a

Según la firma, se adhirieron mecanismos de seguridad que impiden desactivar el indicador luminoso frontal y el sonido que advierte cuando se toman fotografías o videos.

También se dispuso un sistema de sensores que bloquean la captura y que detectan si alguien intenta cubrir la luz LED.

Jugada comercial

En términos comerciales, Google apuesta por alianzas con Warby Parker y la firma surcoreana Gentle Monster para introducir sus dispositivos en el mercado.

La primera ofrecerá tres modelos —Alden, Reid y Wren— con precios que van desde los US$ 395. Gentle Monster, por su parte, incorporará seis diseños con precios desde US$ 449.

Las gafas pesan aproximadamente 41 gramos y ofrecen hasta nueve horas de autonomía. Su estuche permite realizar siete recargas completas.

Estas gafas de Google tienen una cámara que permite a , y desde la empresa tecnológica, señalan que imágenes captadas durante esta función se difuminan automáticamente para ocultar los rostros de las personas que aparecen alrededor.

Con información de EFE.

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