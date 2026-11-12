Lima concentra cerca del 80% de los centros de datos, presionando recursos en una ciudad con estrés hídrico, advierten desde la Defensoría. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

Nadie niega las bondades de la inteligencia artificial para elevar la productividad, automatizar procesos y recortar tiempos en favor de las actividades económicas; sin embargo, cada consulta y procesamiento de información se ampara en una infraestructura física que demanda electricidad y agua a un ritmo vertiginoso que abre una interrogante: ¿qué costo ambiental trae el boom de la IA?

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