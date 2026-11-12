Estragos ambientales de la industria de la IA en Perú

La Defensoría del Pueblo ha abordado con representantes del Poder Ejecutivo y carteras ministeriales afines —como Transporte, Ambiente, Energía y Minas y Producción— las consecuencias del crecimiento acelerado de la IA, traducida en la instalación de centros de datos que demandan un elevado consumo de agua y energía eléctrica para operar y refrigerar sus equipos, junto a sus emisiones de carbono y residuos electrónicos por el cambio de servidores, procesadores y baterías.

Citan el informe Energía e IA de la Agencia Internacional de Energía, en el que señalan que los centros de datos consumieron 560,000 millones de litros de agua en 2023, y que al 2030 pueden duplicar los 189 millones de toneladas de CO2.

Según la Defensoría, cerca del 80% de los centros de datos se encuentra en Lima, ciudad cuya capacidad operativa de estas infraestructuras de 12 megavatios (MW) está ya saturada . El valle de Lurín es el clúster de gran escala para la expansión de estos complejos.

Refrigeración eficiente, energías renovables y reglas ambientales son claves para reducir el impacto de la expansión tecnológica. Foto: Magnific

Alvaro Coello, docente de la Facultad de Tecnologías de la Información de Cibertec, indica que el principal desafío es concentrar infraestructura tecnológica en una ciudad como Lima, que puede requerir importantes cantidades de agua y electricidad cuando ya la tiene limitada. La Defensoría subraya que el 57% del agua azul disponible, que proviene de fuentes superficiales y subterráneas, se agota irrecuperablemente cada año.

“En Lima, donde el estrés hídrico ya es preocupante, la eficiencia en el consumo de agua debería convertirse en un criterio fundamental para el crecimiento de este tipo de infraestructura” , dijo a Gestión.

Coello precisa que no se puede establecer el consumo fijo de agua por cada consulta a la IA, dado que depende del modelo utilizado, la complejidad de la solicitud y características de la infraestructura; sin embargo, las interacciones sencillas generan procesamiento y que la demanda acumulada de millones de usuarios sí representa un consumo significativo.

Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico , en tanto, destaca que los centros de datos son una oportunidad para generar empleo para su construcción y operación, mas el riesgo de la concentración de esta infraestructura “puede ser la presión sobre los recursos como el agua, la energía, la generación de residuos, entre otros”.

IA y estrés hídrico

Hacia el 2030, el consumo de agua asociado a la IA equivaldría al consumo básico de 1,300 millones de personas del África subsahariana y las emisiones de dióxido de carbono llegarían a 400 millones de toneladas , de acuerdo con el Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH).

Además, el brazo académico de la ONU estima que los centros de datos que procesan inteligencia artificial en el mundo consumen 448 teravatios hora (TWh), similar al consumo anual de Francia, similar a unos 187 millones de hogares con 200 kWh mensuales. Vale acotar que en Perú un hogar limeño puede consumir de 135 a 200 kWh al mes.

Kámiche considera preocupante la proyección ante el escenario de estrés hídrico que enfrentan distintas regiones. El PNUD prevé que Latinoamérica y el Caribe elevarán un 43% su demanda de agua, casi el doble del crecimiento promedio global estimado (20~25%).

Advierte que la oferta de agua de precipitaciones está sujeta a sequías frecuentes e intensas y al fenómeno El Niño. “Si a esas estadísticas se les agrega la demanda adicional por la IA, entonces vamos a tener mayores restricciones y más países en problemas. Sumado al estrés hídrico ya existente y un problema de oferta por los cambios en las condiciones climáticas, se ve un horizonte problemático”, menciona Kámiche a Gestión.

La IA eleva la demanda de agua y electricidad, y sus impactos globales podrían agravarse hacia 2030, según la ONU. Foto: difusión

Oportunidades para el sistema de IA

El agua no es el único recurso bajo presión con el despegue de la IA, ya que requiere mayor capacidad de procesamiento y, por tanto, más electricidad. Esto podría exigir nuevas inversiones en generación y transmisión para atender la demanda de los centros de datos.

Coello menciona la refrigeración por aire mediante sistemas de enfriamiento seco, los circuitos cerrados de refrigeración líquida y la refrigeración por inmersión, que utiliza líquidos especiales para absorber el calor de los componentes electrónicos.

A detalle, los de circuito cerrado tienen un líquido refrigerante que circula continuamente para absorber el calor generado por los procesadores y trasladarlo hacia un sistema de disipación. Si dicho sistema de disipación no depende de la evaporación, se puede reducir “enormemente el consumo de agua” durante la operación, según Coello.

“En Perú se puede implementar estas tecnologías, pero el principal desafío estará siempre en el costo de inversión, la adaptación de las instalaciones existentes y la disponibilidad de personal especializado para su mantenimiento” , apunta Coello.

Para Kámiche, esto podría representar una puerta para impulsar proyectos de energía solar y eólica en nuestro país; pero esta independencia de la generación hidroeléctrica puede convertirse en vulnerabilidad ante sequías.

Resalta que, si bien estas exigencias pueden subir los costos de inversión de los centros de datos, considera que son necesarias para que las externalidades negativas sean asumidas por quienes las generan y no terminen afectando la calidad de vida de la población.

La Defensoría advierte sobre las brechas regulatorias para el uso de la IA, dado que no tiene el sector una regulación ambiental propia, límites máximos permisibles ni estándares obligatorios de eficiencia energética e hídrica para los centros de datos. Tampoco existe información pública consolidada sobre su número, ubicación, capacidad y consumo de recursos.

“La legislación tiene un orden de prelación para el uso del agua, por lo que la provisión de agua para consumo humano y actividades económicas como la agrícola, pesquera tienen prioridad. Aquello que requiera cambios mayores (como la IA), debe trabajarse desde ya”, concluye Kámiche.