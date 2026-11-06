Una de las modalidades recurrentes de los ciberdelincuentes es la suplantación de sitios web. Y ahora, con el avance de la Inteligencia Artificial (IA), el plagio les resulta más sencillo y logran un mayor nivel de similitud al sitio web original, indicó José Luis Urbina, docente de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de la Escuela de Educación Cibertec.

“Siempre hubo suplantación de sitios web. Pero antes podías notar algunas diferencias, en ciertos detalles. En cambio ahora, con la IA, generan un sitio web idéntico al original. La IA ha facilitado el configurar sitios web que parecen reales”, subrayó el especialista.

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¿Cómo identificar los sitios web falsos? Para verificar la legitimidad del sitio web, será clave revisar el nombre del dominio del sitio web, ya que no puede ser igual al original. “ Los estafadores utilizan un nombre similar, pero repiten una letra o agregan un guión entre una letra y otra. Entonces, debemos revisar ese dominio a detalle, para no caer en estafas ”, agregó José Luis Urbina.

Black Friday: desconfiar de enlaces y ofertas excesivas

Otra recomendación para evitar fraudes en compras online es ser suspicaz cuando llegan mensajes de texto o de whatsapp, con algún tipo de oferta y un enlace para ingresar a un sitio web determinado. “El enlace quizá no nos va a derivar al sitio web que corresponde a la tienda. Hay que desconfiar de estos mensajes. A veces uno está distraído y está propenso a caer en este tipo de estafas por esta razón, pues no le damos la atención debida a estos mensajes”, refirió Urbina.

A esta modalidad se le denomina phishing, donde los defraudadores se hacen pasar por bancos o empresas para engañar a las personas y obtener información como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios, indicó Walter Alvarez, experto en derecho bancario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Esto puede ser a través de correos electrónicos o mensajes que contienen enlaces a sitios web falsos. Por ello, el experto recomienda tener claro los canales oficiales de comunicación de las entidades financieras y demás empresas, por lo que se debe dudar si se recibe alguna información por un canal no usual.

“También debemos actualizar con frecuencia nuestras credenciales de acceso a los aplicativos móviles y banca por Internet, para poder mantener la seguridad y los factores de autenticación que las entidades financieras ponen a disposición”, subrayó Alvarez.

Por su parte José Luis Urbina también recomienda desconfiar cuando recibimos una oferta demasiado buena para ser verdad. “Cuando recibes mensajes con descuentos de 75% a 80%, te debes preguntar qué está ganando la empresa. Allí se debe analizar bien la oferta y el sitio web con calma, pues el descuento sería muy grande. Debemos verificar con más detenimiento los demás detalles, pues podría tratarse de una estafa”, advirtió.

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Finalmente, Urbina no recomienda usar las redes de wifi públicas, sino utilizar los planes de datos particulares. Esto pues los hackers pueden activar redes de wifi públicas -en centros comerciales, parques, etc.- a la espera de que las personas se conecten y con ello obtener información sensible. “El hacker podría capturar todo lo que la persona digite, incluso sus contraseñas. Por ello no es recomendable usar redes públicas”, anotó.