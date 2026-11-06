Recomiendan desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Este 27 de noviembre se celebrará el Black Friday, aunque algunas tiendas de Perú y a nivel global suelen adelantar sus ofertas desde días antes. Si bien el Black Friday es una buena oportunidad para acceder a descuentos en precios, los consumidores deben tomar precauciones para evitar estafas en las compras online.

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