Walmart se prepara para una de las temporadas de compras más importantes del año con tres jornadas de descuentos que comenzarán antes del Black Friday y continuarán hasta los primeros días de diciembre. La cadena ofrecerá promociones en miles de productos de distintas marcas, incluidos artículos para el hogar, ropa, tecnología y regalos para las fiestas. Además, algunas ofertas ya están disponibles para quienes quieran adelantar sus compras navideñas.

Cuándo empiezan las ofertas de Black Friday en Walmart

El primer evento de descuentos se realizará del 12 al 15 de noviembre de 2026. Después, Walmart organizará una segunda jornada de ofertas de Black Friday que comenzará el 23 de noviembre y se extenderá hasta el día 29. Las promociones por internet estarán disponibles desde las 12:01 a. m., hora del Este, mientras que las compras en tiendas físicas podrán aprovecharse a partir de las 6 a. m., según la hora local de cada establecimiento.

Tras esos eventos, llegará el turno del Cyber Monday, cuyas ofertas en línea comenzarán el 30 de noviembre a las 12:01 a. m., hora del Este, y continuarán hasta el 2 de diciembre.

Se espera que la compañía haga rebajas en miles de artículos de marcas reconocidas, productos populares y opciones para regalar durante las fiestas de fin de año.

Los clientes podrán encontrar ofertas en ropa, tecnología, artículos para el hogar y regalos navideños. (Foto: AFP)

Quiénes pueden acceder a las promociones

Los descuentos estarán disponibles para todos los clientes, sin necesidad de contar con una membresía de Walmart+; sin embargo, quienes tengan esta suscripción podrán acceder antes a determinados productos destacados durante las dos primeras jornadas de Black Friday.

Algunas ofertas especiales estarán reservadas para sus miembros el 12 y el 23 de noviembre, antes de abrirse al resto de los compradores los días 13 y 24, respectivamente.

Además, Walmart ofrece la posibilidad de combinar la membresía Walmart+ con Sam’s Club Plus por un precio de 120 dólares al año.

Qué productos tienen descuentos antes del Black Friday

Quienes no quieran esperar hasta noviembre pueden encontrar rebajas en diferentes categorías. Entre los artículos destacados figuran una cartera cruzada Michael Kors Jet Set por 54,94 dólares, frente a su precio de referencia de 234 dólares, lo que representa un descuento del 77%. También se ofrece un cargador inalámbrico Etepehi de 36 W por 16,49 dólares, con una rebaja del 48%, y un juego de ollas y sartenes de cerámica Sensarte de 10 piezas por 39,99 dólares, un 47% menos que su precio de referencia.

Otras opciones incluyen un juego de cuchillos Carote de 14 piezas por 42,98 dólares, con un descuento del 46%; un irrigador dental portátil Coslus por 18,93 dólares, rebajado un 44%; y una máquina de hielo para encimera Simzlife por 62,97 dólares, con una reducción del 43%.

Los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado a determinadas promociones durante las dos primeras jornadas de Black Friday. (Foto: AFP)

Los compradores también pueden encontrar ropa con descuentos, como blusas y conjuntos cómodos de Fantaslook, además de zuecos Cushionaire Hana por 44,99 dólares. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar según el producto y el momento de la compra.

Antes de realizar un pedido, conviene comparar los precios, revisar las características de cada artículo y comprobar las condiciones de entrega o recogida. Asimismo, es recomendable verificar si las promociones siguen vigentes, ya que los descuentos pueden variar durante los eventos y algunos productos podrían agotarse antes de que finalicen las jornadas de ofertas.