Aunque suelen ser líderes experimentados y seguros de sí mismos, a muchos les cuesta intercambiar opiniones de manera constructiva. Una encuesta en curso a más de 1,200 directores reveló que apenas la mitad considera que sus juntas son psicológicamente seguras; es decir, que pueden expresar sus opiniones sin temor a consecuencias negativas.

Los resultados apuntan a dos causas de disfunción que suelen pasar inadvertidas: las presiones sociales que silencian el desacuerdo y las inseguridades mutuas.

Ansiedades sociales tácitas

En teoría, los directores se consideran pares y ven al presidente de la junta como el «primero entre iguales». En la práctica, existe una jerarquía, a menudo implícita, que influye en quién habla, cuándo lo hace y quién guarda silencio.

“A veces, nos atrasábamos en el horario y mi punto no figuraba en la agenda. ¿De verdad quiero sacar el tema ahora? Sin duda he sentido la presión de callarme o de no expresarme”, contó un exdirector ejecutivo que integra la junta de una empresa alemana que cotiza en bolsa.

Esta autocensura, incluso entre directores experimentados, responde a una ansiedad social: temen que sus opiniones discrepantes sean criticadas o ignoradas y que ello perjudique su prestigio.

La relación con el director ejecutivo

Además de la presión por mantener la camaradería con los demás miembros, los directores pueden temer molestar al CEO, de quien dependen para obtener información. Por relevante que sea su punto de vista, no siempre saben cómo reaccionará.

El temor a ser apartado también opera en sentido inverso. Como la junta puede destituir al director ejecutivo, la sala de reuniones tampoco necesariamente es un espacio seguro para él.

Ante ese riesgo, los CEO pueden evitar compartir ideas o inquietudes que debiliten la confianza de la junta o aumenten el escrutinio. Estas inseguridades recíprocas generan una relación tensa de codependencia. Por eso, la junta debe crear dos espacios de confianza: uno entre sus integrantes y otro entre la junta y el director ejecutivo.

1. Estatutos de la junta: acordar las reglas

Una medida efectiva es establecer estatutos que definan qué significa interactuar con respeto, qué conductas no son aceptables y cómo señalar los incumplimientos.

2. Sesiones a puerta cerrada

Las reuniones sin el director ejecutivo permiten a los directores no ejecutivos abordar asuntos delicados, evaluar su desempeño y analizar la dinámica de la junta. Si se realizan regularmente, la práctica se normaliza y disminuye la ansiedad del CEO o su sensación de exclusión.

3. Turnos de palabra: asegurar la participación

Un turno estructurado permite escuchar todas las voces antes de decidir, algo esencial para la gobernanza y la rendición de cuentas.

4. Habilidad para preguntar: cuestionar sin alejar

Para reducir la asimetría de información propia de la gobernanza, los directores no ejecutivos deben hacer preguntas y profundizar en los asuntos relevantes.

5. Otros asuntos: abrir espacio al desacuerdo

El apartado «Otros asuntos» (AOB, por sus siglas en inglés) permite plantear temas emergentes o que quedaron fuera de la agenda. Bien moderado, invita a expresar dudas persistentes y advertencias tempranas.

6. El papel del presidente: facilitar la franqueza

La aplicación de estas prácticas depende del presidente: debe marcar la pauta, dar el ejemplo y hacer cumplir las reglas.

Para aprovechar el conocimiento colectivo, necesita seguir el curso de la conversación: quién participa y cuándo, qué perspectivas faltan y cómo se plantean los desacuerdos. También debe vigilar su propio comportamiento.