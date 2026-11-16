Donald Trump señaló que no se opondría a que Jensen Huang vuelva a ponerse al frente de Nvidia. Foto: EFE.
Donald Trump señaló que no se opondría a que Jensen Huang vuelva a ponerse al frente de Nvidia. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , manifestó este lunes su disposición a que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia, luego de que el empresario dejara el cargo la semana pasada por la controversia relacionada con su vínculo con una ejecutiva de origen chino, señalada por una presunta colaboración con los servicios de inteligencia de ese país.

“No me importaría (que Huang volviera a dirigir Nvidia)”, dijo Trump al ser preguntando por la campaña que han respaldado inversores y magnates tecnológicos para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.

El presidente estadounidense añadió, durante un intercambio con medios antes de partir de viaje a Asia, que el empresario “ha aprendido una gran lección” y que hay “un numeroso grupo de personas” que desea su regreso, al tiempo que recordó también que él propuso al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, para sustituirlo.

Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia la semana pasada, en medio de la controversia por su relación con una ejecutiva vinculada presuntamente a China. Foto: EFE.
Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia la semana pasada, en medio de la controversia por su relación con una ejecutiva vinculada presuntamente a China. Foto: EFE.

Sin confirmación aún con una espía de China

Con respecto a la supuesta cooperación de Alice Huang con Pekín, Trump insistió en que la acusación no está demostrada.

“No sé si es una espía. Nadie lo ha probado”, explicó antes de asegurar que las autoridades estadounidenses determinarán si la mujer tenía relación con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

El presidente también consideró que Jensen Huang “probablemente no debería haber hecho lo que hizo”, aunque descartó que el episodio haya representado un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En paralelo, el Gobierno estadounidense aprobó el domingo una norma que amplía los controles sobre el acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial. La medida busca evitar que países sujetos a restricciones, como China, puedan sortear las limitaciones mediante centros de datos instalados en terceros países.

Con información de EFE.

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