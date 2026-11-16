El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes su disposición a que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia, luego de que el empresario dejara el cargo la semana pasada por la controversia relacionada con su vínculo con una ejecutiva de origen chino, señalada por una presunta colaboración con los servicios de inteligencia de ese país.

“No me importaría (que Huang volviera a dirigir Nvidia)”, dijo Trump al ser preguntando por la campaña que han respaldado inversores y magnates tecnológicos para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.

El presidente estadounidense añadió, durante un intercambio con medios antes de partir de viaje a Asia, que el empresario “ha aprendido una gran lección” y que hay “un numeroso grupo de personas” que desea su regreso, al tiempo que recordó también que él propuso al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, para sustituirlo.

Destacados inversores, empleados de Nvidia o destacados ejecutivos tecnológicos como Elon Musk pidieron el retorno de Huang después de que dimitiera el pasado jueves con motivo de su relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de una empresa de Singapur que se cree que podría colaborar con la inteligencia china.

Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia la semana pasada, en medio de la controversia por su relación con una ejecutiva vinculada presuntamente a China. Foto: EFE.

Sin confirmación aún con una espía de China

Con respecto a la supuesta cooperación de Alice Huang con Pekín, Trump insistió en que la acusación no está demostrada.

“No sé si es una espía. Nadie lo ha probado”, explicó antes de asegurar que las autoridades estadounidenses determinarán si la mujer tenía relación con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

El presidente también consideró que Jensen Huang “probablemente no debería haber hecho lo que hizo”, aunque descartó que el episodio haya representado un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En materia comercial, Trump señaló que Huang tenía interés en vender chips al mercado chino y defendió la posibilidad de permitir exportaciones de semiconductores menos avanzados hacia ese país, mientras se mantienen las restricciones para los modelos de mayor potencia.

En paralelo, el Gobierno estadounidense aprobó el domingo una norma que amplía los controles sobre el acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial. La medida busca evitar que países sujetos a restricciones, como China, puedan sortear las limitaciones mediante centros de datos instalados en terceros países.

Con información de EFE.