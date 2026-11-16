Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump mantendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica”, anunció el lunes la portavoz de la cancillería china, Mao Ning , durante una rueda de prensa.

La reunión trilateral está prevista para el jueves al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente el encuentro entre los tres mandatarios. Las autoridades rusas subrayaron este lunes la relevancia de la cita.

Muñecas rusas tradicionales de madera, tipo matrioska, que representan al presidente de EE.UU., Donald J. Trump (izq.), al presidente de Rusia, Vladímir Putin (centro), y al presidente de China, Xi Jinping (der.), se exhiben en una tienda de regalos en Moscú, Rusia, el 16 de noviembre de 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

“La importancia y el valor simbólico de este encuentro son difíciles de exagerar”, declaró el lunes ante la prensa Yuri Ushakov , asesor de la Presidencia rusa para asuntos internacionales. La reunión del jueves tendrá un “gran impacto” para el mundo, afirmó.

“Los tres países están dispuestos a aprovechar estos momentos tan positivos y constructivos y a mantener un diálogo útil y sustancial que, creemos, debería tener un gran impacto en el desarrollo de la situación internacional”, agregó el asesor de política exterior del Kremlin.

Al término de la reunión tripartita, adelantó, las partes planean difundir una declaración conjunta cuyo contenido es elaborado en el marco de unas “intensas consultas diplomáticas”.

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“Se está trabajando en la agenda (de la reunión) y también en el texto de la declaración conjunta que se está elaborando, por así decirlo, por medio de un intenso trabajo diplomático y consultas exhaustivas”, explicó.

Ushakov admitió que las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre el contenido final de ese documento, pero confió en que haya un consenso.

“¿Llegaremos a un acuerdo? Eso espero”, dijo.

Armas nucleares

Por su parte, diplomáticos de alto rango de China y Estados Unidos plantearon la posibilidad de que estas conversaciones trilaterales aborden el delicado asunto del control de armas nucleares.

Ante el rápido crecimiento del arsenal nuclear chino, Washington ha manifestado su deseo de que Pekín forme parte de un acuerdo al respecto.

Sin embargo, China ha insistido durante mucho tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios arsenales antes de aceptar hacer lo mismo.

A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló el lunes que si los tres presidentes “se comprometen verdaderamente con una desnuclearización significativa, será un gran avance para el mundo”.

“Llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad del desarme nuclear y creemos que solo estaremos totalmente seguros cuando nos deshagamos por completo de las armas nucleares”, declaró Guterres durante una cumbre de la ASEAN en Filipinas.

Irán

Trump afirmó además que él y sus homólogos de China y Rusia deberían abordar la cuestión de la guerra en Irán, desencadenada a finales de febrero por ataques israelí-estadounidenses.

“Hablaremos de muchas cosas. Estamos tratando de acabar con la guerra en Irán”, declaró el domingo.

China, principal socio económico de Irán, lleva tiempo intentando mediar en este conflicto, que se ha extendido a países vecinos, ha perturbado el transporte marítimo mundial y ha provocado una subida global de los precios del petróleo.

En cambio, la guerra en Ucrania podría ser un tema tabú durante la cita.

Según un artículo de The Wall Street Journal publicado el mes pasado, Putin quería que estas discusiones desembocaran en un acuerdo de paz favorable a Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala en 2022 en Ucrania.

Sin embargo, es poco probable que Xi o Trump hablen de ello.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, declaró que Xi mostró recientemente “irritación” cuando surgió la posibilidad de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania.

“Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa”, declaró Steinmeier a la cadena ARD.

Bilaterales de Putin con Xi y Trump

El asesor Yuri Ushakov adelantó que, aparte de la reunión tripartita, que empezará a las 14.30 horas (06.30 GMT) en la ciudad china de Shenzhen el 19 de noviembre, Putin tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el anfitrión de la cumbre y el presidente estadounidense.

En la reunión con Xi, que tendrá lugar el miércoles, 18 de noviembre, el líder ruso abordará principalmente el desarrollo de la cooperación bilateral en el ámbito económico, incluyendo la energía, las finanzas, la tecnología y la inteligencia artificial.

En cuanto al encuentro con Trump, la modalidad de esa reunión se está aún acordando, así como su contenido, que se centrará, en gran medida, en el conflicto ucraniano y las propuestas estadounounidenses para su solución, precisó el asesor del Kremlin.

Previamente, Moscú, Pekín y Washington confirmaron la cumbre de sus líderes el próximo 19 de noviembre en Shenzhen, que tendrá el desarme nuclear entre sus principales asuntos.

La Casa Blanca adelantó el pasado viernes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales estratégicos, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

La cumbre trilateral ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945, en vísperas del final de la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo, lo que, trasladado a la actualidad, preocupa a Europa y Ucrania.

Elaborado con información de AFP y EFE