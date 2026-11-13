El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que los países europeos participarán en la próxima ronda de negociaciones con Moscú, mientras Vladimir Putin mantiene sus exigencias territoriales y rechaza el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que los países europeos participarán en la próxima ronda de negociaciones con Moscú, mientras Vladimir Putin mantiene sus exigencias territoriales y rechaza el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Redacción Gestión
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La incorporación de los países europeos a las conversaciones responde a una demanda que mantienen desde hace meses, al considerar que el desenlace del conflicto tendrá consecuencias directas sobre la seguridad del continente.

No obstante, todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién los representará en la mesa de diálogo.

“No podemos cerrar este acuerdo entre Moscú y Kiev sin que los europeos estén en la mesa de negociaciones”, declaró Kushner, quien también expresó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Rusia mantiene sus exigencias territoriales

Durante el encuentro, el mandatario ruso reiteró que no renunciará a sus exigencias territoriales. Moscú busca mantener el control de las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, que declaró anexadas formalmente, pese a no controlar la totalidad de esos territorios.

Putin también rechazó la posibilidad de establecer zonas desmilitarizadas o “grises” entre las posiciones de ambos ejércitos. “Para nosotros solo hay una línea de demarcación: la frontera estatal. Porque entonces estará claro y será evidente: aquí estamos nosotros y ahí están ustedes”, afirmó.

Rusia ocupa amplias zonas del este y sur de Ucrania desde que lanzó su ofensiva a gran escala en 2022. A ello se suma Crimea, territorio que anexó en 2014. Kiev y los países occidentales rechazan estas anexiones, que consideran ilegales y que no cuentan con reconocimiento internacional.

Putin rechaza tropas extranjeras en Ucrania

Putin advirtió que Moscú consideraría cualquier contingente militar extranjero desplegado en Ucrania como un “objetivo legítimo”. Según el mandatario, su presencia representaría una continuación del conflicto y no contribuiría a resolverlo.

Esta posición contrasta con la de Kiev, que considera fundamental contar con garantías de seguridad para evitar una nueva ofensiva rusa una vez concluida la guerra.

Europa rechaza una nueva división de zonas de influencia

Esta iniciativa genera preocupación entre los gobiernos europeos, que rechazan una eventual “nueva Yalta”, en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias occidentales y la Unión Soviética delimitaron sus respectivas zonas de influencia en Europa.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, cuestionó la necesidad de replantear el sistema de seguridad regional y responsabilizó a Rusia de haberlo debilitado con su ofensiva contra Ucrania. La posición de Kiev y sus aliados europeos es que las negociaciones deben concentrarse primero en poner fin a la guerra.

El conflicto, que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Aunque los avances militares rusos se han ralentizado durante 2026, las diferencias sobre el control territorial y las garantías de seguridad siguen siendo los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

Elaborado con información de AFP.

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